ABD Ordusu'na bağlı bir taburun, yeniden askere katılmayı kabul eden bazı askerlere Grand Theft Auto VI (GTA 6) için dört günlük özel izin vereceği belirtildi.

Uygulama, Georgia'daki Fort Stewart'ta bulunan 9. Tugay Mühendis Taburuna bağlı veya bu birliğe atanan ve yeniden askere katılmaya uygun aktif görevdeki askerleri kapsıyor.

GTA 6 İÇİN ÖZEL İZİN

28 Temmuz tarihli olduğu belirtilen bir muhtıraya göre, 1 Ağustos ile 14 Kasım 2026 tarihleri arasında yeniden sözleşme imzalayan askerlere dört günlük özel izin verilmesi planlanıyor.

Söz konusu izin 20-23 Kasım tarihleri arasında kullanılabilecek. Böylece askerler, merakla beklenen GTA 6 oyununun piyasaya çıkışının hemen ardından dört günlük izin yapabilecek.

Muhtırada bu özel iznin, oyunun çıkışıyla aynı döneme denk gelecek şekilde hazırlandığı ve temel amacının askerlerin birlik içerisinde kalmasını teşvik etmek, morali yükseltmek ve hizmetlerini ödüllendirmek olduğu belirtiliyor.

‘AMAÇ TEŞVİK PROGRAMI OLUŞTURMAK’

3.Piyade Tümeni sözcüsü Yarbay Angel Tomko CBS News'e verdiği demeçte, Georgia'daki Fort Stewart'ta bulunan 3. Piyade Tümeni'ne bağlı 9. Tugay Mühendislik Taburu'ndaki yirmi askerin, yeniden askere yazılmalarının bir parçası olarak bu teşviki seçtiğini söyledi. Tomko, "Amaç, askerlerin ilgi alanlarıyla bağlantılı benzersiz bir teşvik programı oluşturmaktı" dedi.