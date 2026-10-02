İsrail'de yayın yapan i24 televizyonu, bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD'nin "USS Theodore Roosevelt" uçak gemisi ile ikinci deniz piyade tümenini Orta Doğu'ya göndereceğini aktardı.

Yedioth Ahronoth gazetesine göre, bu karar, ABD Başkanı Donald Trump'ın kasım ayındaki ara seçimlerin ardından İran'a yeniden saldırı düzenleyecekleri tehditlerinin ardından geldi.

The Hill gazetesine göre de USS Theodore Roosevelt, Orta Doğu'daki gemilerden birinin yerini almak üzere bölgeye doğru yola çıktı.

ABD'DEN ORTA DOĞU'YA 10 BİN ASKER

ABD'den Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Orta Doğu'ya 9 bin ila 10 bin asker daha göndereceğini bildirdi.

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinin 27 Eylül'de San Diego'daki ana limanından ayrıldığını belirtti.

Yetkililer, USS Theodore Roosevelt'in, 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'ya gönderildiğini ve bir süre sonra rotasyon için ABD'ye döndüğünü hatırlattı.

Yetkililer, ayrıca deniz piyadelerini taşıyan üç amfibi gemiden oluşan USS Makin Island Amfibi Hazırlık Grubu'nun da 28 Eylül'de yola çıktığını ve kasım ayının sonuna kadar Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini ifade etti.

ABD'nin Orta Doğu'da şu anda USS George H.W. Bush ve USS George Washington uçak gemileri ile yaklaşık 50 bin askeri bulunuyor.