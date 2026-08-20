ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığını güçlendirmek için yeni bir hamle yaptı. CENTCOM, bölgeye USS George Washington uçak gemisinin vardığını resmi olarak açıkladı.

Gemenin saldırganlık grubu, dün CENTCOM’un operasyon bölgesine ulaştıktan sonra planlı bir görev kapsamında bölgede faaliyet gösteriyor.

Bu gelişme, ABD basınında geçen hafta USS Abraham Lincoln’ün yerine George Washington’un konuşlandırılacağı yönündeki iddiaların ardından geldi.

ŞİKAYETLERDEN SONRA GÖREV DEĞİŞİMİ

Senator Richard Blumenthal, geçen kasım ayında gönderdiği mektupta USS Abraham Lincoln’deki şartlara ilişkin şikayetleri dile getirmişti.

Blumenthal, geminin yaklaşık 200 gün boyunca limana uğramadan görev yaptığını ve bunun bir rekora işaret ettiğini belirtmişti.

Blumenthal, mektubunda "Temel ihtiyaç malzemelerinde eksiklik, su kirliliği, tesisat sorunları, kötüleşen ruh sağlığı, güverte güvenliğine ilişkin endişeler ve gemiye gönderilen kargoların aylar boyunca kaybolmasına neden olan posta sistemindeki aksaklıklara ilişkin yaygın şikayetler bulunuyor" ifadelerini kullanmıştı.

GEMİDE AĞIR KOŞULLAR

USS Abraham Lincoln’de görev yapan askeri personelin, gemideki temel ihtiyaçların eksikliği ve giderek kötüleşen ruh sağlığına ilişkin şikayetlerde bulunduğu belirtilmişti.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Donanması Sekreteri Vekili Hung Cao’ya gönderilen mektupta, uçak gemisindeki şartlara ilişkin iddialara dikkat çekilmişti.

USS Abraham Lincoln’ün mevcut durumuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.