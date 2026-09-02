Amerika Birleşik Devletleri'nde özel sektör istihdam artışı ağustos ayında ivme kaybetti. Açıklanan son veriler, istihdamın piyasa beklentilerini karşılayamayarak yılın en zayıf aylık performansına imza attığını gösterdi.

BEKLENTİLERİN 8 BİN ALTINDA KALDI

Ağustos ayında özel sektörde istihdam 38 bin kişi arttı. Piyasa beklentisinin 46 bin seviyesinde olduğu dönemde gerçekleşen bu tablo, artışın beklentilerin 8 bin kişi altında kaldığını gösterdi. Temmuz ayında sağlanan 44 bin kişilik istihdamla kıyaslandığında, ağustos rakamları ocak ayından bu yana kaydedilen en zayıf performans olarak kayıtlara geçti.

SÜRÜKLEYİCİ GÜÇ HİZMET SEKTÖRÜ OLDU

Ağustos ayındaki istihdam artışının ana kaynağını hizmet sektörü oluşturdu. Sektör genelinde toplam 48 bin yeni istihdam sağlandı. Eğitim ve sağlık hizmetleri 45 bin kişilik artışla öne çıkarken, eğlence ve konaklama sektörü 16 bin kişilik katkı sundu.

Buna karşın profesyonel ve işletme hizmetlerinde 16 bin, ticaret, ulaştırma ve kamu hizmetlerinde 5 bin, bilgi sektöründe ise 4 bin kişilik istihdam kaybı yaşandı.

İMALAT SEKTÖRÜNDE KAN KAYBI SÜRÜYOR

Mal üreten sektörlerde toplam istihdam 10 bin kişi geriledi. İnşaat sektörü 12 bin yeni iş imkanı yaratarak olumlu bir ayrışma gösterse de imalat sektöründeki 17 bin kişilik kayıp genel tabloyu aşağı çekti. Doğal kaynaklar ve madencilik alanında ise 5 bin kişilik düşüş görüldü.

İSTİHDAM YÜKÜNÜ BÜYÜK ŞİRKETLER SIRTLADI

İşletme ölçeklerine göre bakıldığında, ağustos ayındaki istihdam artışının büyük bölümünü dev şirketler sağladı. Büyük işletmeler kadrolarına 34 bin yeni çalışan eklerken, küçük işletmelerin istihdama katkısı 3 bin kişide kaldı. Orta ölçekli firmalarda ise net istihdam değişimi yaşanmadı.

ÜCRET ARTIŞI HIZINDA YAVAŞLAMA EĞİLİMİ DİKKAT ÇEKTİ

ADP verilerine göre özel sektördeki ücret artışlarındaki yavaşlama eğilimi dördüncü yılında da sürdü. Taban ücretler yıllık yüzde 3,2 artarken, brüt kazançlardaki yükseliş yüzde 4,7 seviyesinde gerçekleşti.

İşini değiştirmeyen çalışanların taban ücretleri yüzde 3, brüt kazançları yüzde 4,4 arttı. İş değiştiren personelin taban ücret artışı yüzde 4,7 olurken, brüt kazanç artışı yüzde 7,5’ten yüzde 7,3’e geriledi. Düşük gelir grubundaki çalışanların ücret artışının salgın öncesi dönemlerin gerisine düştüğü bildirildi.