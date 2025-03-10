Başkan Donald Trump’ın rehine işleri özel temsilcisi Adam Boehler, geçen hafta Gazze’de tuttuğu rehineler konusunda Hamas ile yaptığı görüşmelerin "çok faydalı" geçtiğini ve rehinelerin “haftalar içinde” serbest bırakılmasına yol açabileceğini söyledi.

CNN’de katıldığı programda konuşan Boehler, “Bence tüm rehinelerin serbest bırakıldığı bir anlaşma var. Umut olduğunu düşünüyorum. Uzun vadeli bir ateşkes görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Hamas’ın, 7 Ekim 2023’te İsrail’e düzenlediği saldırıda kaçırılan ve hala hayatta olduğuna inanılan 24 rehineyi elinde tuttuğu düşünülüyor.

Grup ayrıca, saldırı sırasında veya esaret altında öldürülen 34 kişinin cesedi ile 2014’te öldürülen bir askerin naaşını da bulunduruyor.

'İSRAİL AJANI DEĞİLİZ'

Boehler, Hamas ile daha fazla görüşme yapma ihtimalini göz ardı etmedi. Hamas’ın liderleriyle yaptığı görüşmeler İsrail’in itirazına rağmen gerçekleşti.

İsrail yetkilisi Ron Dermer’ın bu görüşmelere yönelik endişesini anladığını belirten Boehler, görüşmelerinin net bir amaca hizmet ettiğini söyledi.

Boehler, ABD’nin bir taraf olmadığını vurguladı ve “Gerçekten çok faydalı bir toplantı oldu. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunmak önemliydi. Biz Amerika Birleşik Devletleri’yiz. İsrail’in ajanı değiliz. Kendi çıkarlarımız var ve bu süreçte mesajları ilettik. Amacım, çok kırılgan bir noktada olan müzakerelere yeni bir ivme kazandırmaktı. Hamas’a, burada ulaşmak istediğiniz nihai hedef nedir, diye sordum” dedi.

ABD POLİTİKASINA TERS DÜŞTÜ

Boehler ve Hamas arasındaki görüşmeler, Washington’un "terör örgütü olarak tanımladığı gruplarla doğrudan müzakere etmeme" yönündeki onlarca yıllık politikasına ters düştü.

ABD’li yetkililer, Gazze’de ateşkese yönelik görüşmeleri sürdürmek için bu hafta Orta Doğu’da bulunacak. İsrail ise Pazar günü, Gazze’ye elektrik tedarikini kestiğini duyurdu.

Bir hafta önce de bölgeye insani yardım geçişini durdurmuştu. İsrail, Hamas’ı, geçen hafta sona eren ateşkesin ilk aşamasını uzatmaya zorlamaya çalışıyor.