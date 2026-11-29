ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kenti, Cumartesi sabahı art arda meydana gelen depremlerle sarsıldı. Yerel saatle sabah 09.30'da Manhattan Beach açıklarında 5.0 büyüklüğünde gerçekleşen ilk sarsıntının ardından, saat 11.41'deki 4.6 büyüklüğündeki deprem de dahil olmak üzere bir düzineden fazla artçı sarsıntı kaydedildi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre sarsıntılar, Güney Körfezi'ni aşarak Santa Monica, Pasadena ve Ventura County gibi geniş bir alandaki milyonlarca kişiyi tedirgin etti.

Depremler nedeniyle kıyı şeridindeki evlerde raflardaki eşyalar devrilirken, Los Angeles Uluslararası Havalimanı'nda (LAX) ve bazı binalarda camların kırıldığı bildirildi.

Sismik hareketliliği değerlendiren ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu sismoloğu Dr. Clara Yoon, hafta sonu boyunca bölgede yeni artçı sarsıntıların yaşanabileceği uyarısında bulundu.

"KIRILMA YAŞNAMAZSA HAREKETLİLİK ZAMANLA AZALICAK"

Daha büyük bir deprem meydana gelme ihtimalinin yüzde 5 civarında olduğunu belirten Yoon, Pasifik ve Kuzey Amerika levhalarının sınırında yer alan Güney Kaliforniya'nın aktif fay hatlarıyla çevrili olduğuna dikkat çekti. Yerin yaklaşık 12 kilometre derinliğinde gerçekleşen sarsıntının orta büyüklükte olmasına rağmen yoğun nüfuslu kıyı şeridine çok yakın bir noktada meydana geldiği için şiddetli hissedildiğini vurgulayan Yoon, büyük bir kırılma yaşanmadığı takdirde sismik hareketliliğin zamanla azalacağını ifade etti.

FELAKET UYARISINDA BULUDN U

Deprem ölçeğinin logaritmik yapısına işaret eden Dr. Yoon, 5.0 büyüklüğündeki bir sarsıntının insanları korkutmaya ve dar bir alanda hafif hasara yol açmaya yeteceğini ancak binalarda yıkıma neden olacak enerjiye sahip olmadığını söyledi.

Buna karşılık 6.0 büyüklüğündeki bir depremin 32 kat, 7.0 ve üzeri büyüklükteki bir depremin ise tam 1.000 kat daha fazla enerji açığa çıkaracağını hatırlatan uzman, olası büyük bir depremin Los Angeles havzasında felakete yol açabileceği uyarısında bulundu.

Bilim insanlarının büyük depremlerin zamanını önceden bilemeyeceğini vurgulayan Yoon, bölge halkını bu sarsıntıları bir uyarı olarak görmeye, deprem anında "çök-kapan-tutun" yöntemini uygulamaya, acil durum çantalarını ve su stoklarını hazır tutmaya çağırdı.