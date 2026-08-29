Trump yönetiminin, IŞİD'in yenilgiye uğratılmasında ABD'ye yardım eden ve son dönemde İran'ın füze ile insansız hava aracı saldırılarına maruz kalan Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yönelik askeri yardımları kesmeyi planladığı bildirildi.

Konuya yakın dört kaynağın aktardığı bilgilere göre ABD Savunma Bakanlığı, IKBY liderleriyle son dönemde gerçekleştirdiği toplantılarda, Peşmerge güçlerine güvenlik yardımı sağlayan ve süresi dolmak üzere olan anlaşmayı yenilemeyi planlamadığını iletti.

Pentagon ile IKBY arasındaki mevcut mutabakat zaptının süresi, ABD ve koalisyon güçlerinin Irak'taki son askerlerini çekeceği tarih olan 30 Eylül'de sona erecek.

Askerlerin çekilmesiyle birlikte IŞİD'e karşı yürütülen uluslararası askeri kampanya da resmen tamamlanmış olacak.

Koalisyon birliklerinin ayrılmasının ardından Erbil'deki tek ABD askeri üssünün gelecek ay kapatılması öngörülüyor.

ABD'NİN IRAK'TAKİ UZANTISIYDI

Yaklaşık 180 bin kişilik askeri güce sahip Peşmerge, 2026 mali yılında Pentagon'un IŞİD ile mücadele programı kapsamında silah, askeri eğitim ve maaş ödemeleri için 61 milyon dolar yardım almıştı.

Pentagon, IŞİD'in mağlup edildiğini ve bu fonların yeniden yönlendirilmesi gerektiğini savunarak 2027 bütçe talebinde tüm güvenlik yardımının kesilmesini önermişti.

Güvenlik desteğinin sonlandırılması planı, IKBY yetkilileri ve uzmanlar arasında bölgede bir güç boşluğu doğacağı ve İran'ın cesaretleneceği yönünde endişelere yol açtı.

IŞİD'e karşı uluslararası koalisyonu destekleyen ve ABD desteğiyle İran militanlarına karşı caydırıcı olan Peşmerge, bölgede ABD varlığını destekliyordu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Pentagon yetkililerinden biri, ABD ile Kürdistan arasındaki güvenlik iş birliğine ilişkin nihai kararın henüz değerlendirme aşamasında olduğunu ve çekilme sonrasında da bazı güvenlik desteklerinin sürdürülmesi seçeneklerinin incelendiğini belirtti.

Beyaz Saray konuyla ilgili soruları Pentagon’a yönlendirirken, Pentagon sözcüsü Savunma Bakanı Pete Hegseth ile Irak Başbakanı Ali el-Zeydi arasında Temmuz ayında yapılan görüşmenin özetini paylaştı.

Açıklamada, "ABD, Irak ve Koalisyon ortakları IŞİD'in yenilgiye uğratılmasında büyük bir başarı elde etmiştir ve artık Peşmerge ile diğer Irak Kürdistan Bölgesi güvenlik güçleri de dahil olmak üzere Irak Güvenlik Güçleri, Irak'taki teröristlere karşı mücadeleye liderlik edecektir" ifadeleri yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ise birliklerin çekilmesine ve "Başbakan Zeydi'nin İran yanlısı terörist milisleri silahsızlandırma ile Irak'ın egemenliğini koruma konumuna getirilmesini sağlamaya" odaklandıklarını söyledi.