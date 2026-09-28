İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması ve çatışmaların sonlandırılmasına yönelik İran önerisini reddettiğini açıklamasının ardından, ABD ve İsrail ile yaşanan çatışmayı yalnızca diplomasinin çözebileceğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arakçi, "Şartlarımız açık ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik her türlü adım bu şartların karşılanmasına bağlıdır. Onları bu çıkmazdan yalnızca müzakere edilmiş bir çözüm çıkarabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Geçtiğimiz hafta New York’taki BM Genel Kurulu’nda Katar aracıları vasıtasıyla ABD’ye iletilen barış planı, Trump tarafından cumartesi günü reddedildi.

Beyaz Saray'da gazetecilere konuşan Trump, İran’ın kilit su yolu üzerinde bir anlaşma sağlama çabasının çaresizlikten kaynaklandığını savunarak, "Boğaz'ı hemen açmak için bir anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok ağır şekilde kaybediyorlar" dedi.

Trump, pazar günü Axios’a verdiği telefonda mülakatta ise diplomasi kapısını açık tutarak ABD’li müzakerecilerin bu hafta daha fazla görüşme yapmasını beklediğini belirtti.

Arakçi ise Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere aracılık eden kişilerin ABD'nin planı reddettiğini kendilerine resmi olarak iletmediğini bildirerek, "Aracıların kesin görüşleri bize iletmesini bekliyoruz ve kararımızı bunlara dayanarak vereceğiz" ifadesini kullandı.

ORTA DOĞU'YU YILDIRAN SAVAŞ

ABD’nin, İran’ın gemilere yönelik saldırılarını durdurması amacıyla uyguladığı ekonomik ablaka nedeniyle Hürmüz Boğazı’ndaki deniz taşımacılığı ciddi oranda azaldı.

Trump ABD’nin su yolunu kontrol ettiğini vurgularken, İran Ordu Komutanı Emir Hatemi savaşın kritik bir aşamada olduğunu belirterek, "İran ticaret yapamazsa, İran yaşayamazsa, hiç kimse ticaret yapamayacak ve yaşayamayacaktır" uyarısında bulundu.

Yedi aydır süren ve küresel ekonomiyi etkileyen çatışmalar kapsamında İran, Körfez'deki ABD müttefiklerini füze ve İHA'larla hedeflerken, Yemen'deki Husi müttefikleri de Suudi Arabistan çıkarlarını vurdu.

Husilerin ilerleyişi ve Kızıldeniz üzerinden yapılan petrol ihracatının tehdit altında kalmasıyla Suudi Arabistan çatışmaların içine daha fazla çekildi.

Riyad'da okulların bu hafta uzaktan eğitime geçeceği duyurulurken, Suudi yetkililer konu hakkında yorum yapmadı.

Taiz vilayetindeki Maviye kavşağında düzenlenen saldırıda ise Husi yönetimindeki Sağlık Bakanlığı 7 kişinin öldüğünü ve 40 kişinin yaralandığını açıklarken, Yemen hükümeti aynı noktadaki Husi askeri kampının hedef alındığını bildirdi.

ABD BARIŞ TEKLİFİNİ NEDEN REDDETTİ?

Trump'ın öncelikli hedefleri arasında Tahran'ın nükleer silaha ulaşmasını engellemek, komşularına yönelik saldırı kapasitesini bitirmek ve yönetimin devrilmesi için zemin hazırlamak yer alıyor.

New York'taki diplomasi trafiğinde İranlı yetkililer Suudi rakipleriyle de Hürmüz Boğazı konusunu görüştü. Arakçi, önerilen planın Hürmüz Boğazı'nın açılması ve bölgesel çatışmaların durdurulması için yedi günlük bir geri sayım başlatacağını belirterek, "ABD tarafında bir anlaşmaya varılması ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması konusunda ciddiyet varsa, artık her şey hazır" dedi.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Mike Waltz, CNN'e yaptığı açıklamada, Trump'ın yaptırımların derhal kaldırılması ve dondurulan varlıkların serbest bırakılması şartı nedeniyle teklifi reddettiğini söyledi.

Waltz, "Sonuç olarak, daha sonra konuşacakları vaadiyle her şeyi peşinen istiyorlardı. Başkan, İranlıların iyi niyetle hareket ettiğine ve nükleer programlarını sonlandırmayı gerçekten müzakere edeceklerine ikna olmuş değil" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise CBS kanalına yaptığı açıklamada Tahran'ın nükleer program konusunda görüşmelere hazır olduğunu ancak zorbalığı kabul etmeyeceğini belirterek, "İran savaş peşinde değil, ancak baskı, tehdit ve saldırılara karşı kendini savunacaktır" ifadesini kullandı.