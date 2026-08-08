Japonya, ABD hükümetinden resmi sosyal medya paylaşımlarında Nintendo ve Pokemon karakterlerinin yer aldığı internet memeleri dahil olmak üzere popüler Japon oyun ve anime ögelerinin kullanımını gözden geçirmesini istedi.

Dexerto'da yer alan habere göre Japonya Dışişleri Bakanlığı, konuyu nisan, haziran ve ağustos aylarında Tokyo'daki ABD Büyükelçiliği ile gerçekleştirdiği görüşmelerde birden fazla kez gündeme getirdi.

Japon hükümetinin, Trump yönetiminden Japon fikri mülkiyet haklarını izin almadan kullanmayı durdurmasını istediği bildirildi.

JAPON'YADAN RESMİ UYARI

Japon yetkililer, yapılan bu paylaşımların söz konusu markaların ve hak sahiplerinin kamuoyundaki imajını nasıl etkileyebileceğinin göz önünde bulundurulmasını talep ediyor.

Bu adım, ABD hükümetine ait çeşitli resmi hesaplarda Pokemon, Mario, Naruto ve Yu-Gi-Oh gibi dünyaca ünlü Japon karakterlerinin ve görüntülerinin kullanılması üzerine atıldı.

Dikkat çeken örnekler arasında, ABD İç Güvenlik Bakanlığının göçmenlik düzenlemeleriyle ilgili paylaştığı Pokemon temalı video ve üzerinde "Amerika'yı yeniden büyük yap" (Make America Great Again / MAGA) sloganı bulunan Pokopia esintili bir görsel yer alıyor.

Ayrıca Beyaz Saray'ın, NASA'nın Artemis II görevine ilişkin bir paylaşımında Mario görüntülerine; ABD askeri eylemlerini tanıtan bir videoda ise Yu-Gi-Oh animesinden kesitlere yer verdiği görüldü.

Sosyal medyada ayrıca Donald Trump'ı Naruto olarak gösteren yapay zeka üretimi bir video da öne çıktı

ŞİRKETLER MESAFE KOYDU

Nintendo başta olmak üzere sinai hak sahipleri, bu paylaşımların arkasında olmadıklarını net bir şekilde ifade etti.

Pokemon temalı videonun ardından The Pokemon Company, içeriğin hazırlanmasında veya dağıtılmasında bir rollerinin bulunmadığını ve fikri mülkiyetlerinin kullanılmasına izin vermediklerini açıkladı.

Resmi Yu-Gi-Oh anime hesabından yapılan açıklamada da yapımcıların ve anime ekibinin süreçte yer almadığı ve herhangi bir izin verilmediği vurgulandı.

Japonya Dışişleri Bakanlığı, "Kamu kurumları dahi fikri mülkiyet kullanırken eser sahibinden izin almalıdır" açıklamasında bulundu.

Mainichi Shimbun gazetesinin haberine göre bakanlık, olası telif hakkı ihlallerinin ve eserlerin imajının zarar görme ihtimalinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Japonya, ABD hükümetinin telif hakkını ihlal ettiğine dair henüz hukuki bir tespitte bulunmazken, konunun diplomatik düzeyde bir hassasiyet olarak kaldığı ve Japon yetkililerin ABD'den bu tür içeriklerin kullanımında daha dikkatli olmasını istediği ifade edildi.