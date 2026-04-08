Dünya günlerdir İran çöllerine zorunlu iniş yapan ABD'li personelin nasıl kurtarıldığını konuşuyor. Ne termal kameralar ne de gelişmiş uydular; iddiaya göre bu kez devreye "insan kalbinin sesi" girdi. New York Post’un istihbarat kaynaklarına dayandırdığı şok rapor, askeri teknolojide yeni bir devrin kapılarını aralıyor.

KALP ATIŞINDAN TESPİT EDİYORLAR

Resmi olarak varlığı reddedilse de, CIA’nın "Ghost Murmur" (Hayalet Fısıltısı) kod adlı bir teknoloji üzerinde çalıştığı sızdı. Bu teknoloji, standart takip cihazlarının aksine, doğrudan canlı bir organizmanın, yani insanın kalbinin yaydığı ultra düşük frekanslı elektromanyetik dalgaları hedef alıyor.

Çöldeki rüzgar, kum fırtınası ve her türlü gürültüyü süzüp atan yapay zeka, saklanan pilotun kalp atışına "nokta atışı" kilitleniyor.

Fransız eski milletvekili Julien Dray’in gündeme getirdiği çarpıcı bir diğer detay ise halkın asil duruşu. Tahran yönetimi, personeli yakalatana yaklaşık 60 bin dolar (10 milyar Toman) ödül vaat etse de İranlı köylülerin pilotu sakladığı belirtiliyor.

Öte yandan bu teknolojinin tam da ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik "Salı mühleti" öncesi ve borsaların açılış saatinde sızdırılması manidar bulundu. Bu gerçekten devrimsel bir teknoloji mi, yoksa borsa endekslerini ayakta tutmak için yaratılan bir "Yenilmez Amerika" algısı mı?