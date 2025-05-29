2011 yılında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı başlatılan ABD destekli eylemlerinden sonra 2024 yılında Beşar Esad görevinden istifa ederek Suriye'de ayrıldı.
ABD BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ
2012 yılında güvenlik gerekçesi ile kapatılan ABD Şam Büyükelçiliği Esad'ın devrilmesinin ardından yeniden açıldı. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin de katıldığı törende ABD Suriye Temsilcisi Thomas Barrack ABD bayrağını göndere çekti.
Bayrak töreni, ABD'nin Şam’daki büyükelçilik konutunu yeniden açma sürecinin bir parçası olarak düzenlenen resmi program kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik, Washington yönetiminin Suriye’deki diplomatik varlığını yeniden tesis etmeye dönük ilk somut adımı olarak değerlendiriliyor.