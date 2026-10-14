ABD Başkanı Donald Trump, çarşamba günü yaptığı açıklamada Grönland'da "devasa" petrol, doğalgaz ve maden arama çalışmalarının başlamaya hazırlandığını bildirdi.

Söz konusu arama planlarına ilişkin ayrıntı vermeyen Trump, "Kolayca erişilebilir petrol miktarının dünyanın herhangi bir yerindeki neredeyse tüm karalardan çok daha fazla olduğunu söyleyen uzmanlar var" ifadelerini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka ve Grönland; Trump'ın stratejik konuma sahip ve maden zengini adanın kontrolünü ele geçirmeye yönelik yinelenen tehditlerinin ardından oluşan gerilimi sonlandırmayı amaçlayan bir anlaşmayı geçtiğimiz ay imzaladı.

İmzalanan anlaşma, Danimarka'nın egemenliğini ve Grönland halkının kendi kaderini tayin hakkını yeniden teyit ederken, iki yeni askeri üssün ve Trump'ın "Altın Kubbe" füze savunma sisteminin önünü açarak ABD ordusunun Grönland'daki rolünü genişletiyor.

Truth Social platformu üzerinden paylaşımda bulunan Trump, adanın savunma boyutuna ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Trump paylaşımında, "Amerika Birleşik Devletleri'ne gelecekte yapılacak herhangi bir saldırı Grönland üzerinden gelmek zorunda kalacak; savunmamız burada insansız hava araçlarını, füzeleri veya henüz tasarlanmamış başka herhangi bir silah türünü rutin olarak düşürecektir" ifadelerine yer verdi.