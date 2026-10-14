ABD, Güney Kıbrıs’taki Mari-Tatlısu “Evangelos Florakis” deniz üssü ile ‘’Andreas Papeandureu’’ hava üssünü genişletiyor. Limasol’daki Deniz Üssü’ne 205 milyon Euro harcanacak ve aynı anda 8 savaş gemisi alacak kapasiteye ulaşacak.

Baf-Paphos kentinde bulunan Hava Üssü ise Avrupa Birliği SAFE fonundan alınan 1.2 milyar Euro’dan yapılacak harcama ile aynı anda 16 savaş uçağı konuşlanacak kapasiteye çıkarılacak.

GEMİ VE UÇAKLAR...

Halen Fransa’nın da yararlandığı 2 üste, ABD, Yunanistan, İsrail başta olmak üzere farklı ülkelerin savaş gemileri ve uçakları da yer alacak. Mari Deniz Üssü’nden halen sadece Güney Kıbrıs donanmasına ait 62 metre uzunluğundaki “Alassia” fırkateyni ve küçük donanma araçları yararlanabiliyor.

HELİKOPTER PİSTLERİ

Edinilen bilgiye göre Mari, Deniz Üssü’ne ABD Avrupa Komutanlığı tarafından finanse edilen ve çift pervaneli Chinook tipi helikopterleri de alacak pistler inşa edilecek.

Baf’taki Andreas Papandreu Hava Üssü’ne savaş uçaklarının yanı sıra C-130 tipi ağır nakliye uçakları konuşlanabilecek.

ABD’nin bölgede sayısız üssü var

ABD’nin Akdeniz’de İtalya’da 7, İspanya’da 2, Portekiz ve Yunanistan’da da birer deniz üssü bulunuyor.

Güney Kıbrıs’ta İngiltere’ye ait Ağrotur ve Dikelya adlı 2 hava üssü bulunuyor. Bu üsler çatışmada batılı güçlerin istihbarat ve lojistiği için kullanılıyor.

Doğu Akdeniz’de ayrıca Rusya’ya ait ve Suriye topraklarında olan Tartus deniz ve Hmeymim Hava Üssü var.