ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Siber Komutanlığı tarafından Rusya’ya karşı yürütülen siber saldırı operasyonlarını durdurdu. Üst düzey bir ABD yetkilisi, durumun hassasiyeti nedeniyle ismini vermeden durdurma kararını doğruladı.

Siber Komutanlık, Pentagon’un siber güvenlik çalışmalarını koordine ediyor ve gerektiğinde düşmanlara karşı saldırı operasyonları yürütüyor.

Hegseth’in kararı, CIA ve Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı gibi diğer kurumların operasyonlarını etkilemiyor. Ancak Trump yönetimi, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da dahil olmak üzere çeşitli ajanslarda dijital tehditlere karşı yürütülen bazı çalışmaları da durdurdu.

Cumhuriyetçi milletvekilleri ve ulusal güvenlik yetkilileri, ABD’nin siber saldırı kapasitesini güçlendirmesi gerektiğini savunuyor. CIA Direktörü John Ratcliffe, Senato’daki onay oturumunda, ABD’nin rakiplerinin siber casusluğu modern savaşın ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söylemişti.

“Düşmanlarımıza karşı siber alanda saldırı gerçekleştirebilecek tüm araçlara sahip olmamız gerektiğine inanıyorum” diyen Ratcliffe, ABD’nin bu alanda daha agresif bir tutum takınmasını savundu.

SALDIRILAR NİYE DURDU?

Hegseth’in talimatı, Başkan Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında Oval Ofis’te yaşanan tartışmadan önce geldi.

Operasyonların durdurulmasının Trump yönetiminin Moskova ile Ukrayna konusunda yürüttüğü müzakerelerle bağlantılı olup olmadığı belirsiz.

Trump, Rusya’nın üç yıl önce başlattığı savaşı bitirme sözü verdi. Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Zelenski’nin savaşın bitmesine daha çok zaman olduğu yönündeki sözlerini eleştirerek Kiev yönetimini sert şekilde suçladı.

Siber savaş, geleneksel askeri güçten daha ucuz, gizli yürütülebilir ve doğrudan bir misilleme riski barındırmaz. Bu nedenle ABD’ye karşı ekonomik ya da askeri açıdan zayıf olan devletler için etkili bir mücadele yöntemi olarak görülüyor.

Siber güvenlik şirketi Horizon3.ai’nin CEO’su Snehal Antani, yapay zekanın bu tür operasyonları daha kolay ve hızlı hale getirdiğini belirtti.

Antani, “Kod yazmak, dezenformasyon üretmek ya da güvenlik açıklarını belirlemek eskiden insanlara ihtiyaç duyardı. Şimdi yapay zeka bunları çok daha hızlı yapabiliyor” dedi.