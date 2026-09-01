ABD ordusunun İran'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından İran basını, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'nın yanı sıra Bender Abbas ve Sirik ile Sistan-Beluçistan'a bağlı Çabahar ve Kunarek kentleri çevresinde de patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran devlet televizyonuna göre, Keşm Adası'nın çevresinde 5'ten fazla patlama sesi duyuldu.

Gelen haberlerin ardından piyasalar hareketlendi.

ALTIN DÜŞTÜ PETROL FIRLADI

Ortadoğu'da tansiyon yeniden yükselmesiyle beraber ABD İran hattında yaşanan gerilim piyasalara yansıdı.

Ons altın sert düşüş yaşarken petrol fiyatları ise fırladı.

Brent petrol 94,42 dolara yükseldi. Ons altın 4 bin 345 dolara geriledi. Gram altın ise 6 bin 743 liraya kadar düştü.