ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, son günlerde yabancı mevkidaşlarıyla gerçekleştirdiği görüşmelerde, ABD'nin gelecek günlerde İran'a yönelik yeni askeri saldırılar başlatmasının beklenmediğini iletti.

Konuya yakın kaynaklar ve ABD'li yetkililer, Washington yönetiminin odağını bu hafta duyurulan yaptırım girişimleri ve deniz ablukası da dahil olmak me üzere diğer baskı araçlarına kaydırdığını belirtti.

Rubio, ABD'nin büyük çaplı muharebe operasyonlarına gerpai dönmeyi planlamadığını net bir şekilde ifade ederken, İran'ın ilk saldırıyı yapması durumunda misilleme yapacaklarını belirtti.

Nitekim İran, ABD'nin ekonomik yaptırımlarınma karşı saldırmaya hazırlandığını her fırsatta dile getiriyor. İran Dışişleri Bakanı yardımcısı Kazım Garibabadi, İran'ın saldırı planlarını anlattı.

İran devlet basını SNN'ye konuşan Garibabadi, "İran, ulusal güvenliğini ve ulusal çıkarlarını korumak amacıyla, elbette önleyici tedbirler de alabilir... Neden kendimizi savunabilmek için her zaman Amerika’nın bize saldırmasını beklemek zorunda kalalım ki?" yorumunu yaptı.

BOĞAZ HALA KİLİTLİ

ABD Donanması ise Hürmüz Boğazı'nda İran'ın döşedeği mayınları temizlendiğini öne sürdü. ABD Başkanı bu mayınların tekrar döşenmesi halinde mayın döşeyen gemilerin vurulacağını ifade etti.

CENTCOM açıklamasında Boğaz'ın güney koridorundan geçen tanker sayısının artmasıyla birlikte Tahran'ın küresel enerji piyasaları üzerindeki nüfuzunun önemli ölçüde azaldığı vurgulandı.

Buna rağmen Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilerin sayısı hala son derece düşük. Reuters'a göre geçtiğimiz hafta sonu boyunca 20'den az tanker Boğaz'ı geçti..

ABD tarafında ise abluka nedeniyle İran'ın ana petrol ihracat merkezi olan Hark Adası'nda son iki haftadır neredeyse hiç tanker görülmediği bildirildi. Boğaz, iki ülke için de bir kilit olmaya devam ediyor.

UMMAN VE İRAN'IN ANLAŞMASI UMUT OLDU

Savaşın başlamasından bu yana ABD ile İran arasında kilit bir arabulucu rolü üstlenen Pakistan Kara Kuvvetleri Komutanı Saha Marşalı Asim Munir, Pazar günü İran yönetimiyle görüşmek üzere Tahran'ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonunun haberine göre Munir, seyahat öncesinde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek İranlılara sunulmak üzere yeni bir teklif önerdi.

Beyaz Saray, Trump'ın Munir ile konuştuğunu yalanlamazken, İran ile mevcut veya planlanmış herhangi bir müzakerenin bulunmadığını açıkladı.

Bu esnada İran ve Umman Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için bir anlaşma yapmaya yaklaştıklarını duyurdu.

Umman Haber Ajansı’nın bildirdiğine göre, İran ve Umman arasında kalıcı bir deniz koridoru, boğazın gelecekteki idaresi ile bilgi paylaşımı, trafik yönetimi ve ilgili denizcilik ve güvenlik hizmetlerinin sağlanmasına yönelik bir mekanizma üzerinde mutabakat sağlanması amacıyla teknik görüşmeler devam edecek.

Yarı resmi Tasnim haber ajansı, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazem Gharibabadi’ye atıfta bulunarak, iki tarafın bu hayati su yolundan gemilerin geçişi için “30 ila 60 gün içinde yeni bir kalıcı rota üzerinde anlaşmak” üzere yeni görüşmeler yapacağını bildirdi.

Garibabadi, geçici bir rota üzerinde anlaşmaya vardıklarını belirtti ancak kalıcı rota ile ilgili görüşmelerin bir sonraki aşamasının ne zaman başlayacağına dair ayrıntı vermedi.