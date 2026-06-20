Küresel futbol heyecanı 2026 FIFA Dünya Kupası ile zirveye tırmanırken, turnuvanın ev sahiplerinden biri olan ABD'de markalar da destek yarışına girdi. Ünlü arazi aracı üreticisi Jeep, vatanseverlik temalı yeni kampanyası kapsamında, ABD milli takımının kupayı müzesine götürmesi halinde tam 100 adet Wrangler modelini ücretsiz olarak dağıtacağını açıkladı. Ancak bu büyük ödülü kazanabilmek için futbol takımının başarısının yanı sıra oldukça ilginç bir şartı daha yerine getirmek gerekiyor.

ÖDÜLÜN ŞARTI: 'GEORGE WASHINGTON' OLMAK

Kampanya kurallarına göre, çekilişe katılan ve adı ABD'nin ilk başkanı ile aynı olan yani "George Washington" adını taşıyan ilk 100 kişi, ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nın şampiyon olması durumunda ücretsiz birer Jeep Wrangler sahibi olacak. Turnuvada ABD'nin şampiyonluk şansı kağıt üzerinde düşük bir ihtimal (plase) olarak görülse de spor tarihinin unutulmaz geri dönüşleri ve sürprizleri, bu ihtimalin tamamen imkansız olmadığını gösteriyor.

BAŞVURULAR TEMMUZ ORTASINA KADAR SÜRECEK

Söz konusu araçlardan birini kazanma şansı yakalamak isteyen adaylar için kayıtlar, Doğu Standart Saati (EST) ile 19 Temmuz saat 15.00’e kadar devam edecek. ABD’de yaşayan ve adı George Washington olan kişiler, başvurularını doğrudan Jeep’in resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebiliyor. Otomotiv dünyasında, sınırlı olan bu 100 kişilik kontenjanın son başvuru tarihinden çok daha önce dolacağına kesin gözüyle bakılıyor.

HANGİ MODEL HEDİYE EDİLECEK?

Jeep, kampanya kapsamında dağıtılacak araçların hangi donanım paketine veya seviyesine ait olacağına dair henüz net bir detay paylaşmadı. Ancak otomotiv kulislerinde, hediye edilecek araçların özel üretim "12 For 12" Wrangler America250 Edition modellerinden biri olabileceği tahmin ediliyor.

Kampanyanın genel bir çekiliş yerine sadece belirli bir ismi taşıyan kişileri kapsaması, ödülün hitap ettiği kitleyi daralttığı gerekçesiyle bazı eleştirileri de beraberinde getirdi. Yine de Jeep'in bu yaratıcı hamlesi şimdiden büyük yankı uyandırmış durumda. Turnuvada mücadele edecek ABD Erkek Milli Futbol Takımı'nı ise oldukça zorlu ama bir o kadar da heyecanlı bir süreç bekliyor.