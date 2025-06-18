ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilime ABD’nin daha fazla müdahil olup olmayacağını değerlendiriyor.

Trump’ın Beyaz Saray’daki Kriz Odası’nda ulusal güvenlik ekibiyle yaptığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından Beyaz Saray'dan ayrılan yetkililer bir açıklama yapmazken gözler Trump'a çevrildi.

ABD Basınında yer alan iddialara göre Başkan Trump konuyla ilgili bir açıklama yapmaya hazırlanıyor.

ABD ÜSLER ALARMDA

Ulusal Güvenlik Toplantısı devam ederken yayılan haberlerde ABD'nin bölgedeki üsslerinde olası bir İran saldırısına karşı alarm seviyesine geçirildiği aktarıldı.

CNN: TRUMP SALDIRIYA SICAK BAKIYOR

CNN’e konuşan iki üst düzey ABD’li yetkili, Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik askeri operasyon seçeneğine giderek daha sıcak baktığını bildirdi.

Yetkililere göre, Trump yönetimi İran’a karşı doğrudan bir saldırıyı ciddi biçimde değerlendiriyor.

Planlamalar, İran’ın nükleer altyapısını hedef alan hava saldırılarını içeriyor. Bu saldırıların doğrudan ABD askeri varlıkları tarafından gerçekleştirilmesi seçeneği masada.

Henüz nihai karar alınmasa da, Trump’ın danışmanlarıyla yaptığı görüşmelerde bu seçeneğin öne çıktığı bildiriliyor.

NYT: İRAN ABD İÇİN HAZIRLANIYOR

New York Times’a konuşan iki üst düzey Amerikalı yetkili, İran’ın, ABD’nin savaşa müdahil olması durumunda Ortadoğu’daki Amerikan üslerine saldırmak üzere askeri teçhizat ve silahlar hazırladığını aktardı.