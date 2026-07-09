ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın füze saldırılarına karşı acil hava savunma desteği arayan Ukrayna’nın, kendi Patriot füze savunma sistemlerini inşa etmesine izin vereceğini Ankara'da duyurdu.

Ancak Lockheed Martin tarafından geliştirilen Patriot füzelerinin, Rusya ile 4 yıldır savaşan Ukrayna'daki üretimi oldukça zor olacak.

Tanesi yaklaşık 5 milyon dolar olan, uçak ve balistik füzeleri vurabilen gelişmiş PAC-3 varyantı, şu anda dünyada sadece ABD ve Japonya'da üretiliyor.

Bloomberg Economics savunma sorumlusu Becca Wasser, bir Patriot füzesinin inşasının yıllar sürdüğünü belirterek Ukrayna’nın bu füzelere ihtiyaç duyduğu kısa vadede yerli üretimin gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Wasser, Ukrayna'nın insansız hava araçları ve daha basit füzeleri hızla üretme kabiliyetinin, ABD'nin katı teknoloji kontrolleri nedeniyle Patriot üretimine doğrudan uygulanamayacağını ekledi.

Mevcut üretim hatlarındaki tedarik zincirlerinin halihazırda baskı altında olduğu, yeni bir üretim hattı açmanın ise özel ekipman ve eğitim gerektirdiği, bunun da projeyi daha da uzatacağı belirtildi.

TRUMP'IN HESAPLI HAMLESİ

Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile Ankara'da basın karşısında konuşurken "Bu sayede bize yeterince füze vermediğinizden şikayet edemezsiniz" yorumunu yaptı.

Bu yorum, ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla Patriot füzesi vermeyeceğinin altını çizdi. Henüz üretici şirkete bu konuda bilgi verilmediğini söyleyen Trump, "sürecin yoluna gireceğini" söyledi.

Endüstriyel açıdan füze gövdesi gibi bazı parçaların üretimi nispeten kolay olsa da PAC-3 varyantının yüksek atmosferde manevra yapmasını sağlayan katı yakıtlı roket motorları, küçük yönlendirme motorları ve bunları kontrol eden güdüm sistemlerinin üretimi çok daha zorlu unsurlar arasında yer alıyor.

Füzenin son aşamada hedefe yönelmesini sağlayan arayıcı başlığı Boeing tarafından üretilirken, şirket konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı, Lockheed Martin ise sorulara henüz yanıt vermedi.

FABRİKA POLONYA'DA KURULABİLİR

Ukrayna'da kurulacak herhangi bir yeni silah fabrikasının Rus saldırıları için öncelikli bir hedef haline geleceği aşikar.

Pasifik Forumu kıdemli uzmanı William Alberque, fabrikanın Ukrayna yerine Polonya'da kurulmasını önererek, aksi takdirde buranın ana hedef olacağını ve inşasının asla tamamlanamayacağını savundu.

Polonya hükümeti, bu hafta Avrupa ülkelerine ait PAC-3 füzelerinin Polonya'daki bir tesiste bakımının yapılmasına yönelik bir anlaşma imzaladı.

Rusya, Ukrayna ordusuna yardım sağlamalarına rağmen şimdiye kadar herhangi bir Avrupa ülkesine veya NATO üyesine doğrudan bir saldırıda bulunmadı.

Ukrayna, 2022 yılındaki geniş çaplı Rus işgalinden önce, eski Sovyetler Birliği için füze ve uçak ürettiği dönemden kalma gelişmiş bir savunma sanayisine sahipti.

Bugün ülkede bilinen gelişmiş bir balistik füze üretilmiyor ancak Fire Point gibi şirketler, Rusya'nın iç kesimlerine yönelik saldırılarda kullanılan daha ucuz ve uzun menzilli füzeleri yoğun şekilde üretiyor.

UKRAYNA'NIN HAVA SAVUNMA ÇİLESİ

Ukrayna'nın savaş öncesi hava savunması, Buk ve S-300 gibi Sovyet dönemi sistemlerine dayanıyordu ancak bunların füzelerini kendisi üretmediği için stoklarını dost ülkelerin bağışlarıyla karşılıyor.

Ayrıca hibe edilen IRIS-T veya NASAMS gibi Batı menşeli sistemlerin füzeleri de Ukrayna'da üretilmiyor.

ABD ise İran ile yaşanan gerilimde yüzlercesini kullandıktan sonra Patriot füzesi üretimini artırmak için çalışmalarını hızlandırdı.

Ancak Lockheed Martin, üretimi üç katına çıkarmanın 2030 yılını bulacağını açıkladı. Stimson Center kıdemli uzmanı Kelly Grieco, üretimin mevcut tedarik zinciri darboğazları nedeniyle halihazırda sınırlı olduğunu belirtti.

Ukrayna bir fabrika inşa etse bile bir tedarikçi ağı kurması gerekeceğini ve bunun savunma sanayisi altyapısı için önemli bir zorluk teşkil ettiğini vurguladı.