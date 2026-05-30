Savunma Bakanı Pete Hegseth Singapur'da katıldığı Shangri-La Diyaloğu panelinde "ABD ile İran arasında bir anlaşmaya varılamaması halinde Washington saldırılara yeniden başlamaya hazır olduğunu" bildirdi.

Hegseth hem bölgedeki hem de dünya genelindeki askeri stokların yeni bir operasyon için fazlasıyla yeterli olduğunu belirtti.

Bakan "Gerekirse saldırılara yeniden başlama kabiliyetimiz var ve bu konuda fazlasıyla yeterliyiz. Stoklarımız hem orada hem de dünya genelinde buna fazlasıyla uygun olduğu için çok iyi bir konumdayız" dedi.

HEGSETH'TEN 'GÜCÜMÜZ HER YERE YETER' MESAJI

Hegseth, ABD ve Avrupa medyasında çıkan "ABD'nin silah stoklarının azaldığı" yönündeki haberlere dolaylı yoldan gönderme yaptı. İran ile savaşa dönmeye hazır olduklarını vurguladı.

İran savaşının Çin'e karşı olası bir savaş durumunda ABD silah stoklarını erittiği yönündeki eleştirilere de değindi.

Hegseth, "Washington'ın Asya-Pasifik bölgesini ihmal etmediği belirten Hegseth askeri kapasitelerini hızla artırdıklarını" söyledi.

Savunma Bakanı "Aynı anda iki şeyi birden yapabiliriz. Savunma sanayi tabanımızı adeta uçuruyoruz. Çok yakında mühimmat üretimimizi iki, üç veya dört katına çıkaracağız. Böylece dünya genelindeki tüm operasyon planlarımızın düzgün şekilde finanse edilmesini sağlayacağız" ifadesini kullandı.

Bakan, Başkan Donald Trump'ın sabırlı olduğunu ve "İran'ın nükleer silah edinmesini önleyecek harika bir anlaşma istediğini" söyledi.

ATEŞKES UZAYACAK MI?

Trump cuma günü yaptığı açıklamada İran savaşını bitirecek bir teklif üzerinde nihai kararı vermek için Beyaz Saray'da güvenli bir odada toplanacağını duyurdu.

Bu plan nisan başındaki ateşkesi 60 gün daha uzatarak kalıcı bir barış anlaşması için müzakerecilere zaman tanımayı hedefliyor.

Washington ve Tahran'dan müzakereciler ise şu an aralarındaki büyük görüş ayrılıklarını gidermek amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor.