ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, mensubu olduğu Cumhuriyetçi Parti'den bir kongre üyesinin başlattığı azil girişiminden şimdilik kurtuldu.

Temsilciler Meclisi'nde 10 Kasım Salı günü yapılan oylamada, Cumhuriyetçilerin oyları Savunma Bakanı Hegseth hakkındaki azil önergesinin Genel Kurul'da görüşülmesini engelledi.

Genel Kurul'daki oylama 211'e karşı 204 oyla sonuçlandı ve böylece Temsilciler Meclisi azil işlemini Adalet Komisyonu'na havale etti.

Mevcut Kongre döneminde konunun Genel Kurul gündemine gelmesi büyük olasılıkla beklenmezken, ocak ayında Demokratların çoğunluğu devralmasının ardından meselenin yeniden gündeme gelmesi bekleniyor.

Ara seçimler Demokratların üstünlüğüyle sonuçlanmış olsa da Cumhuriyetçiler ocak ayına kadar Kongre'de iktidarda kalmaya devam edecek.

Hegseth'in azledilmesi için 9 Kasım Pazartesi günü resmi başvuruda bulunan Cumhuriyetçi Kongre üyesi Thomas Massie, Savunma Bakanı'nı savaş için kongre izni almayarak anayasayı ihlal etmekle suçluyor.

HEGSETH KENDİNİ SAVUNDU

Azil girişiminin ardından Pentagon'da ilk basın toplantısını düzenleyen Savunma Bakanı Pete Hegseth, icraatlarını savundu.

Uzun bir süredir kamera karşısına geçmeyen Hegseth, girişimi "saçmalık" olarak nitelendirerek "Bu vatanseverlik değil. Bu sabotaj" dedi.

Donald Trump'ın 2019 ve 2021 yıllarındaki azil süreçlerine atıfta bulunup "Bu gösteriyi daha önce de izledik" ifadesini kullanan Hegseth, ABD'nin gerçekleştirdiği operasyonların her birinin yasal olduğunu savundu.

İran'a askeri müdahaleyi Amerika'nın "güvenliği ve emniyeti" adına "doğru şey" olarak nitelendiren Hegseth; eski Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ocak ayında ABD'ye götürüldüğü operasyonu da övdü. Maduro'nun kaçırılmadığını, "Amerika'nın en iyileri" tarafından adalete teslim edildiğini kaydetti.

Medyayı da eleştiren Bakan, basının askeri başarıyı asla kabul edemeyeceğini, çünkü "başkan ABD'ye ve askerlerine sevgiden daha çok nefret duyduklarını" söyledi.

Başkan Donald Trump ise Truth Social platformundan yaptığı paylaşımda, savunma bakanının en yüksek not olan "A" aldığını kaydetti.

Trump, Hegseth'in bu notu "memnuniyetsiz, öfkeli, yenilmiş eski Kongre üyesi Thomas Massie'ye karşı yaptığı savunma için" hak ettiğini belirtti.