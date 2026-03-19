Pentagon’da İran'daki savaşı değerlendiren ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 'İran'da kesin bir zafer kazanıyoruz' açıklamasını yaptı..

Hegseth, 'dürüstlükten uzak Trump karşıtı medyanın her türlü ilerlemeyi değersizleştirmek adına hareket ettiğini' dile getirdi.

Savunma Bakanı, "Henüz on dokuzuncu gününde olunan bu harekatın basın tarafından bir sonsuz savaş ya da körkuyu gibi yansıtılmaya çalışılıyor. Durum böyle değil." diye konuştu.

Hegseth 'medyanın gerçeklerin tam tersini işaret ettiğini" söyledi ve "ABD’nin kendi belirlediği şartlarda kararlı bir zafer kazandığını" vurguladı.

Bakan "İran on yıllardır devlet kaynaklarını halkı için değil füzelere dronlara vekil güçlere ve gömülü tesislere akıttı" dedi.

Hegseth, İran'ın güçlerinin zayıfladığını vurguladı ve "yukarıdan ateş ve ölüm yağdırıyoruz. Hava savunmaları dümdüz oldu. Tünelleri yıkıldı. Balistik füze üretme becerileri en büyük hasarı aldı. Füze ve İHA fırlatma kapasiteleri yüzde 90 oranında sona erdi" diye konuştu.

Hegseth, İran'ın füze fırlatma kapasitelerinin tamamen yok edilmediğini kabul etti, ancak büyük oranda azaldığını vurguladı.

EN BÜYÜK SALDIRI BUGÜN OLACAK

İranlı liderleri kast eden Hegseth, "hepsini sistematik bir şekilde avlıyoruz. Besic liderliği, İran liderliği geçici işler, kimse istemiyor" dedi.

Şimdiye kadar İran genelinde 7 binin üzerinde askeri hedefin vurulduğunu açıklayan Hegseth saldırıların kapsamının artacağını duyurdu.

Hegseth, "Bugüne kadar İran genelinde ve askeri altyapısı üzerinde 7.000'den fazla hedefi vurduk. Bu kademeli bir artış değil; hassasiyetle uygulanan ezici bir güçtür" diyen Hegseth bugün gerçekleştirilecek harekatın en büyük saldırı olacağını kaydetti.

Hegseth, "Dünya, Orta Doğu, Avrupa’daki nankör müttefiklerimiz ve hatta kendi basınımızın bazı kesimleri Trump’a tek bir şey söylemelidir: o da teşekkürler" diye ekledi.

İRAN'IN KADERİ BİZİM ELİMİZDE

Basının sorularına cevap veren Hegseth, harekat için belirlenmiş sabit bir takvim olmadığını ve sürecin planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Nihai kararın tamamen Başkan Trump’a ait olacağını vurgulayan Hegseth "Amerikan halkı adına güvenliğimizi sağlamak için ihtiyacımız olanı başardık diyene kadar bu kararı Başkan verecektir" şeklinde konuştu.

Askeri harcamalar için başlangıçta 200 milyar dolarlık bir bütçe öngörüldüğünü ancak bu rakamın artabileceğini söyleyen Hegseth "Kötü adamları öldürmek para gerektirir" diyerek savaşın bedelinin daha da pahalılaşabileceğini belirtti.

Geçmişteki her zorlukta mühimmatın Ukrayna’ya gönderilmesinin gündeme gelmesini eleştiren Bakan bu kaynakların Amerikan çıkarları doğrultusunda kullanılmasının çok daha yerinde olacağını savundu.

İran’ın sivil altyapıya yönelik pervasız saldırılarının Körfez ülkelerini ABD safına daha fazla çektiğini söyleyen Bakan; Birleşik Arap Emirlikleri ile Katar ile Bahreyn ile Kuveyt ve Suudi Arabistan’ın kendileriyle iş birliği yaptığını belirtti.

İran rejiminin Amerikalıları öldürmek isteyen hem Sünni hem de Şii gruplara ev sahipliği yaptığını ifade eden Hegseth "Amerikalıları öldürmeye istekli bir grup olduğu sürece düşmanlarının düşmanı İslamcı dünyada İran'ın dostu olmuştur" dedi.

Trump yönetiminin nükleer silah kapasitesine yaklaşan bir rejime izin vermeyeceğini söyleyen Bakan ABD ordusunun "İran’ın kaderini bizzat kontrol ettiğini" öne sürdü.