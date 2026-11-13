Pentagon şefi Pete Hegseth, Gaziler Günü töreninin ardından Meçhul Asker Anıtı'nda güldükleri için kendisini ve üst düzey danışmanlarından oluşan grubu uyaran ABD Ordusu nöbetçisine prestijli bir madalya takdim etti.

Hegseth, 12 Kasım'da "Ordu nöbetçileri" olarak bilinen anıt muhafızlarından bir grubu Pentagon'a davet ederek, bir gün önce kendisine bağıran Uzman Thomas Iglesias'a Müşterek Hizmet Takdir Madalyası verdi.

Hegseth, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Standartları seviyoruz. Aferin, Uzman" ifadelerini kullandı.

BAKANI AZARLADI

Olay, Hegseth, eşi ve üst düzey danışmanlarından oluşan bir grubun, ülkenin en önemli askeri anıtlarından biri olan Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki anıtın önünde fotoğraf çektirdikten sonra gülmeleri üzerine yaşandı.

Nöbetçi Iglesias'ın "Tüm ziyaretçiler her zaman sessizlik ve saygı ortamını koruyacaktır" diye bağırması, anıttan uzaklaşmakta olan Hegseth ve gruptaki diğer isimlerin şaşkınlıkla arkalarına dönmesine neden oldu.

Televizyon kameralarına yansıyan bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Hegseth ile birlikte fotoğraf çektiren grupta özel kalem müdürü Ricky Buria, özel kalem müdür yardımcısı Patrick Weaver, kıdemli danışman Tami Radabaugh ve Hegseth'in eşi Jennifer Hegseth yer alıyordu.

Gruptaki hangi isimlerin güldüğü ise netlik kazanmadı.

Pentagon ise 11 Kasım'da yaptığı açıklamayla nöbetçinin Hegseth ve ekibini uyarma kararının hızla arkasında durdu ve "askerin herkese adabı koruması gerektiğini doğru ve saygılı bir şekilde hatırlattığını" bildirdi.

AZİL OYLAMASININ ARDINDAN GELDİ

Söz konusu olay, Temsilciler Meclisi'ndeki Cumhuriyetçilerin 10 Kasım'da Hegseth'e yönelik olası bir azil oylamasını engellemesinin ardından meydana geldi.

Cumhuriyetçi Parti'nin ara seçimlerde yaşadığı tarihi kayıpların ardından Hegseth'in görevdeki geleceği sorgulanır hale gelmişti.

Ancak azil girişimi, Hegseth'in Başkan Donald Trump ve diğer üst düzey Beyaz Saray yetkililerinin desteğini arkasına almasını sağladı.

MEÇHUL ASKER ANITI NEDİR?

Meçhul Asker Anıtı, Birinci Dünya Savaşı'nda hayatını kaybeden ve kimliği tespit edilemeyen bir askerin mezar yeri olarak biliniyor.

Anıt, "Eski Muhafızlar" olarak da adlandırılan seçkin bir askeri birlik olan 3. ABD Piyade Alayı mensubu Ordu nöbetçileri tarafından günün 24 saati korunuyor.

Burada nöbetçi olarak görev yapmak, ABD ordusundaki en büyük onurlardan biri olarak kabul ediliyor.