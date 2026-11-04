ABD'de Kongre ara seçimlerinde ilk sandıklar Indiana ve Kentucky eyaletlerinde kapandı. İki eyalette oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sayım başladı. Şimdiye kadar açılan sandıklarda Kentucky'de Cumhuriyetçilerin önde olduğu belirtildi.

Oy verme saatlerinin eyaletlere göre farklılık gösterdiği ülkede, diğer eyaletlerde oylama sürüyor. İlerleyen saatlerde doğu eyaletlerinden başlayarak sandıklar art arda kapanacak. Saat farkı nedeniyle son sandığın Alaska'da yerel saatle 01.00'de (TSİ 09.00) kapanması bekleniyor.

TEMSİLCİLER MECLİSİNİN TAMAMI YENİLENİYOR

Seçmenler, eyaletlerindeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı ve Senatodaki 100 sandalyenin 35'i için oy kullanıyor.

Temsilciler Meclisinin bütün üyeleri iki yılda bir seçiliyor. Bu seçimlerden biri başkanlık seçimiyle birlikte, diğeri ise ara seçimlerde yapılıyor. Altı yıllığına seçilen senatörlerin de yaklaşık üçte biri her iki yılda bir seçimle yenileniyor.

KONGREDE MEVCUT SANDALYE DAĞILIMI

Senatoda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların 45 sandalyesi bulunuyor. İki sandalyeye sahip bağımsızlar ise birçok konuda Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

Temsilciler Meclisinde Cumhuriyetçilerin 218, Demokratların 214 ve bağımsızların 1 sandalyesi var. İki sandalye ise boş durumda.