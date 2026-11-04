ABD'de ara seçimler devam ederken Georgia eyaletinde tarihi bir seçim sonucu kayıtlara geçti.

HBCU Gameday'den Steven J. Gaither'ın 3 Kasım tarihli haberinde aktardığı NBC News verilerine göre, Demokrat Parti'nin adayı ve Atlanta'nın eski Belediye Başkanı Keisha Lance Bottoms, Cumhuriyetçi rakibi Rick Jackson'ı mağlup ederek Georgia Valisi seçildi. Bottoms, bu sonuçla ABD tarihinde bir eyaletin valiliğine seçilen ilk siyah kadın unvanını elde etti.

Eyalette 2003 yılından bu yana valilik makamını elinde bulunduran Cumhuriyetçiler 23 yıl sonra yönetimi Demokratlara devrederken, Bottoms aynı zamanda Georgia'nın ilk kadın ve ilk siyah valisi oldu.

SİYAHİ VALİLER TARİH YAZDI

Maryland Valisi Demokrat Wes Moore'un da yeniden seçilmesi, Florida'da Cumhuriyetçi Temsilci Byron Donalds'ın valilik yarışını kazanması ve Bottoms'ın başarısıyla birlikte, ABD tarihinde ilk kez birden fazla seçilmiş siyah vali aynı anda görev yapacak.

Salı gecesi netleşen bu sonuçlardan önce ülke tarihinde seçilen siyah valiler yalnızca 1989'da Virginia Valisi olan Demokrat Doug Wilder, 2006'da Massachusetts Valisi olan Demokrat Deval Patrick ve Maryland Valisi Wes Moore ile sınırlı kalmış, bu isimlerin hiçbiri aynı dönemde görev almamıştı.

Geçtiğimiz ay NBC News'e konuşan Florida'nın yeni valisi Byron Donalds, adaylığının tarih yazan niteliğinin "çok özel" olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yapmıştı:

"Daha geniş bir perspektiften bakıldığında, son birkaç on yılda siyasette ırk konusunda çok şey konuşuldu. Kuşkusuz, ülkemizin ırk konusunda geçmişinde bazı gerçek olumsuzluklar yer aldı. Bu konumda bulunmaktan onur duyuyorum ancak bunun benden ziyade [Florida] eyaleti hakkında çok daha fazla şey söylediğini düşünüyorum."

Eyaletlerdeki yarışlar sürerken, görevdeki siyah vali sayısının üçle sınırlı kalmayabileceği ve Salı günkü pusulalarda iki ana partiden beş adayın daha yer aldığı belirtiliyor.

Demokrat adaylardan Milwaukee Bölge Yöneticisi David Crowley Wisconsin'de, Eyalet Başsavcısı Aaron Ford Nevada'da ve Eyalet Temsilcisi Jermaine Johnson geleneksel olarak Cumhuriyetçi çizgideki Güney Karolina'da yarışıyor.

Cumhuriyetçi tarafta ise Temsilci John James Demokrat Jocelyn Benson'a karşı mücadele ederken, Minnesota Temsilciler Meclisi Başkanı Lisa Demuth eyaletindeki yarışta kazanma şansı daha düşük görülen aday olarak yer alıyor.

KEİSHA LANCE BOTTOMS KİMDİR?

Georgia State Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitiminin ardından hâkimlik yapan Bottoms, Atlanta Belediye Meclisi üyeliği sonrası 2017'de belediye başkanı seçilerek Ocak 2018'de göreve başladı.

Belediye başkanlığı sürecinde COVID-19 salgını ve George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarla ilgilenen Bottoms, daha sonra Joe Biden yönetiminde Beyaz Saray Kamu Katılım Ofisi Direktörü ve Başkan'ın kıdemli danışmanı olarak çalıştı.

Seçim kampanyasında dar ve orta gelirli ailelere odaklanan Bottoms, Medicaid sigortasını genişletmeyi ve asgari ücreti artırmayı vadetti.

Bottoms'ın zaferi, mezun olduğu Florida A&M Üniversitesi gibi tarihsel olarak siyah öğrencilere eğitim veren kurumlar açısından da önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.