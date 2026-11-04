Rus haber portalı Life'a konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın halen görevde olduğuna dikkat çekerek, "Trump’ın barışçıl girişimlerini sürdüreceğini umuyoruz. Yakınlarda üçlü müzakereler yapılacak. Melania Trump'ın barışçıl girişimleri başarılı. Tüm bunların devam edeceğini umuyoruz" dedi.

‘ABD’NİN İÇ MESELESİ’

Kongrenin Trump'ın barış girişimlerinin önünde engel oluşturup oluşturmayacağına ilişkin soruyu da yanıtlayan Peskov, "Bu, ABD'nin iç meselesi" ifadesini kullandı.

'DIŞ POLİTİKAMIZ SİYASİ DENGELERE BAĞLI DEĞİL'

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov da Rus haber ajansı RİA'ya yaptığı açıklamada, ABD'deki ara seçimlerin kesin sonuçlarını beklediklerini belirtti.

‘YENİ BİR ŞEY DEĞİL’

Demokrat Partinin Rusya'ya yönelik tutumunun olumsuz olduğunu söyleyen Ryabkov, "Bu yeni bir şey değil" değerlendirmesinde bulundu.

Moskova'nın Ukrayna politikasında değişikliğe gitmeyeceği mesajını veren Ryabkov, "Ukrayna konusunda izlediğimiz ilkeli ve tutarlı çizgi, genel olarak dış politikamız gibi konjonktürel değil ve diğer ülkelerdeki siyasi dengelerin değişmesine bağlı değildir. Rusya Devlet Başkanı'nın belirlediği politikalar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

SENATO ÇOĞUNLUĞU DEMOKRATLARA GEÇTİ

ABD Kongre ara seçimlerinde Demokratlar, resmi olmayan sonuçlara göre hem Senatoda hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etti. Senatoda 54 sandalyeye ulaşan Demokratlar, Temsilciler Meclisinde ise 228 üyelik kazanarak Cumhuriyetçilere karşı önemli bir üstünlük sağladı.

İLK SİYAHİ İSİM OLDU

Seçimlerde birçok tarihi gelişme de yaşandı. New Jersey'den Adam Hamawy, eyalet tarihinin ilk Müslüman Temsilciler Meclisi üyesi olurken, Michigan'da Abdul el-Sayed ABD tarihinde Senatoya giren ilk Müslüman oldu. Demokratların çoğunluğu sağlamasıyla Hakeem Jeffries de Temsilciler Meclisi Başkanlığına seçilen ilk siyahi isim olarak tarihe geçti.

İLK SİYAHİ KADIN VALİ OLDU

Valilik yarışlarında da dikkat çekici sonuçlar alındı. Florida'da Byron Donalds eyaletin ilk siyahi valisi, Texas'ta Gina Hinojosa Latin Amerika kökenli ilk kadın vali oldu. New Mexico'da Deb Haaland ülke tarihinde vali seçilen ilk yerli kadın, Georgia'da Keisha Lance Bottoms ise ABD tarihinin ilk siyahi kadın valisi unvanını kazandı.

94 YIL SONRA DEMOKRAT SENATÖR ÇIKARDI

Senato yarışlarında da Kansas 94, Maine 31 ve South Carolina 28 yıl aradan sonra ilk kez Demokrat senatör çıkardı.