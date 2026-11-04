İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ara seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, ortaya çıkan tablonun Washington'ın İran'a yönelik düşmanlığını değiştirmeyeceğini ifade etti.

Hamaney, ABD tarafından gerçekleştirilecek herhangi bir yeni saldırganlık eylemine çok daha geniş çaplı bir karşılık verileceği uyarısında bulundu.

Seçim sonuçlarını değerlendiren Hamaney, ABD'deki parti değişimlerinin ülkenin davranış biçimini değiştireceğini uman ya da verilecek tavizlerin bu düşmanlığı ortadan kaldırabileceğine inanan herkesin vahim bir yanılgı içerisinde olduğunu belirtti.

Hamaney ayrıca, Basra Körfezi'nde ve özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmelerin ABD'nin yenilmezlik efsanesini yıktığını; kendi halkı yerine yabancı güçlere sırtını dayayan yönetimlerin zayıflığını da açıkça ortaya koyduğunu sözlerine ekledi.

'TESLİMİYET YOK'

Hamaney açıklamalarının devamında, "Büyük Şeytan'ın arzusu, İran ulusunun kayıtsız şartsız teslim olmasıdır" ifadelerini kullandı.

Hamaney, "Tahakküm peşindeki düşmana karşı teslimiyet yönünde gösterilecek en ufak bir eğilimin, şehitlerin kanı ve tüm ulusun fedakarlıklarıyla elde edilen büyük kazanımları heba edecektir" diye ekledi.

Geri adım atmanın "kibirli düşmanın daha büyük taleplerde bulunması, yeni savaşlar ve saldırgan eylemler başlatması yönünde cesaretlendireceğini" söyledi.