ABD Senatosu'nda 1908 yılından beri 'Senato Fasulye Çorbası', yaklaşık 120 yıldır her gün servis ediliyor. Tarihi bir geleneğe sahip olan bu çorba yalnızca bir kez; savaş yıllarına denk gelen bir dönemde servis edilmemiş.

Senato restoranının menüsüne fasulye çorbasını kazandıran kişi olduğu düşünülen isimlerden biri Idaho Senatörü Fred Dubois. rivayete göre Dubois 1908 yılında çorbanın her gün menüde olması gerektiğini belirten bir karar aldırdı ve bu karar hiç bozulmadı. Bir başka iddiaya göre ise Minnesota Senatörü Knute Nelson, 1903 yılında bu çorbanın Senato restoranında sürekli olarak yer almasını sağlamıştı.

SAVAŞ BİLE GELENEĞİ BOZAMADI

Bu köklü gelenek yalnızca 13 Eylül 1943'te sekteye uğradı. II. Dünya Savaşı sırasında uygulanan karne sistemi nedeniyle çorbanın temel malzemesi olan fasulye tedarik edilememişti. O gün menüde fasulye çorbası olmadığını duyuran Washington Times-Herald, Senato'nun tarihindeki bu ender istisnayı kayıtlara geçirdi. Ancak Senatör Bob Dole, 1988'de yaptığı konuşmada durumu esprili bir dille özetledi: "Bir şekilde ertesi gün daha fazla fasulye bulundu ve o günden sonra çorba kesintisiz olarak servis edilmeye devam etti."