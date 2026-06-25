ABD Senatosu, Çarşamba gecesi geç saatlerde yapılan usul oylamasında, Başkan Donald Trump’ın İran ile savaşı yeniden başlatmasını engellemeye yönelik karar tasarısını 47'ye karşı 50 oyla reddetti.

Oylama, Trump’ın Salı günü kabul edilen benzer bir tasarının Tahran ile yürütülen nükleer müzakerelere zarar verdiğini savunarak tepki göstermesinin ardından geldi.

Daha önce tasarı 50 evet oyuna karşı 48 hayır oyuyla geçmişti. Trump'ın evet oyu veren Cumhruyetçi senatör üzerindeki baskısı kritik rol oynadı.

TRUMP BASKISI OYLARI DEĞİŞTİRDİ

Salı günkü tasarıda Demokratlarla birlikte hareket eden Cumhuriyetçi Senatör Bill Cassidy, bu kez fikrini değiştirerek tasarının ilerlemesine karşı oy kullandı.

Savaşın başladığı günden bu yana benzer tüm tasarılara destek veren Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul ise doğrudan karşı çıkmak yerine oy kullanmamayı tercih etti.

Paul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, savaşa ve yürütme gücüne dair görüşlerinin değişmediğini ancak Başkan'ın kalıcı bir barış müzakeresi yürütebilmesi için ona alan tanımak adına bu kararı aldığını belirtti.

Öte yandan Cumhuriyetçi senatörler Lisa Murkowski ve Susan Collins tasarı lehine oy kullanırken, AIPAC lobisi bağlantılı Demokrat Senatör John Fetterman tasarıya hayır oyu verdi.

Çarşamba günü yaşanan bu gelişme, Salı günkü oylamayı sembolik bir zafer olarak kutlayan Demokratlar için bir yenilgi anlamına geliyor.

Trump, Salı günü evet oyu kullanan dört Cumhuriyetçi senatörü hem kamuoyu önünde hem de kapalı kapılar ardında sert bir dille eleştirerek düşmana "yardım ve yataklık" etmekle suçlamıştı.

Çarşamba günü düzenlenen kapalı grup yemeğinde Trump ile Senatör Cassidy arasında sert bir tartışma yaşandığını, seslerin yükseldiğini belirtti.

Oyunu değiştiren Senatör John Kennedy, Trump'ın oylama nedeniyle oldukça öfkeli olduğunu belirterek, Başkan'ın İran ile hassas bir müzakere sürecinin ortasında olduğunu vurguladı.

TRUMP KUTLAMA YAPTI, İRAN'I TEHDİT ETTİ

Şubat ayında başlayan savaştan bu yana Demokratlar, Trump'ın İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemesini engellemek için defalarca oylama talep etti.

Karar tasarısını sunan Demokrat Senatör Tim Kaine, yenilgiyi Trump'ın baskılarına bağlayarak, bu sonucun Salı günkü kararı geçersiz kılmadığını ve Kongre onayı olmadan İran'a karşı savaşın yasa dışı olduğunu savundu.

Trump ise sonucu bir zafer olarak nitelendirdi, kutlama mesajı yayınladı. Doğrudan İran'ı tehdit etti.

ABD Başkanı mesajında "Vay canına! Senato, İran'la ilgili oylamada 50 evete karşı 48 hayır olan sonucu 50 hayıra karşı 47 evete çevirdi. Rand Paul ve Bill Cassidy oylarını değiştirdi. Lider John Thune'a, Lindsey Graham'a, Bernie Moreno'ya ve herkese teşekkürler. Bu oylama, İran'a bir uyarı niteliğinde!" dedi.