ABD Savunma Bakanlığı Müfettişliği, ABD'nin İran'da yürüttüğü askeri harekatın doğrudan bir sonucu olarak mühimmat rezervlerinde stratejik eksikliklerle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere tüm kabine üyeleri, İran savaşı sebebiyle mühimmat kıtlığı olduğunu reddediyordu. Bu son açıklama, yönetimle doğrudan çelişti.

Pentagon müfettişi tarafından Kongre'ye sunulan ilk raporda, 28 Şubat ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen Epik Öfke Operasyonu'nun tahmini 33,4 milyar dolar harcamaya yol açtığı, bu tutarın 22,3 milyar dolarlık kısmının ise yalnızca harcanan mühimmatlardan oluştuğu ifade edildi.

CNN, Reuters ve AP, savaş boyunca ordu cephaneliğindeki Patriot hava savunma füzelerinin yarısından fazlasını ve ATACMS füzelerinin fiilen tamamını kullandığını yazmıştı. Hükümet, bu yazıları "yalan haber" olarak reddetmişti.

ABD CEPHANELİĞİ DARBOĞAZA GİRDİ

Raporda, "İran savaşı kapsamındaki mühimmat harcamaları, stratejik envanter eksikliklerine yol açmış ve mühimmat ikmali için sanayi tabanındaki darboğazları ortaya çıkarmıştır." ifadesine yer verildi.

Müfettiş ayrıca harekat boyunca ABD filosunun yaşadığı önemli ekipman kayıplarını da belgeledi.

Belgede 4 adet F-15 savaş uçağının imha edildiği, 1 adet F-35 hayalet savaş uçağı ile 7 adet KC-135 tanker uçağının hasar gördüğü ve 30'a yakın MQ-9 Reaper insansız hava aracının düşürüldüğü kaydedildi.

FÜZELERİN YÜZDE 80'İ BİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump ise tükenen silah stoklarına ilişkin endişeleri reddetti.

Pazartesi günü kendisine ait Truth Social platformunda paylaşımda bulunan Trump, ABD fabrikalarının "Tarihimizin herhangi bir döneminde olduğundan daha kusursuz ve özel silahlar" ürettiğini yineledi.

Buna karşın raporlar; uzun menzilli hassas güdümlü füzeler ile hava savunma önleme füzelerindeki ciddi eksikliklerin İran'a yönelik askeri planlamaları kısıtladığını ve ABD güçlerinin THAAD füze önleme envanterinin yaklaşık yüzde 80'ini tükettiğini vurguladı.

BİR GÜNDE BİN HEDEF BOMBALADILAR

Çatışmanın ilk 24 saatinde ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), binden fazla hedefi vurdu; ancak ordunun bu ölçekte bir bombardımanı sonraki aylarda tekrarlamadığı belirtildi.

Müfettişlik raporunda ayrıca, İran saldırılarının Kuveyt, Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Irak, Umman ve Ürdün'deki ABD tesislerinde bulunan yüzlerce yapıya hasar verdiğini veya imha ettiğini ekledi.

Yetkililerin hasar gören alanların yeniden inşa edilip edilmeyeceğini ve operasyonları kimin finanse edeceğini değerlendirmesi nedeniyle bu yeniden inşa maliyetleri ana bütçe rakamlarına dahil edilmedi.