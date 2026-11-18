Petrol fiyatları, ABD'de ham petrol ve yakıt stoklarının yükseldiğini gösteren verilerin ardından düşüşünü sürdürdü. Küresel arzın toparlanabileceği beklentisi fiyatları aşağı çekerken ABD-İran çatışmasının sevkiyatlara yönelik tehdidi kayıpları sınırladı.

18 Kasım'da TSİ 07.49 itibarıyla WTI ham petrol vadeli işlemleri yüzde 0,65 gerileyerek varil başına 85,45 dolara indi. Brent petrol vadeli işlemleri ise yüzde 0,17 düşüşle 92,98 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatları, karşılıklı saldırıların etkisiyle salı gününü yükselişle tamamlamıştı.

HAM PETROL STOKLARI 5,28 MİLYON VARİL ARTTI

Amerikan Petrol Enstitüsü (API) verilerine göre, 13 Kasım'da sona eren haftada ABD'nin ham petrol stokları 5,28 milyon varil arttı. Aynı dönemde benzin stoklarında 5,12 milyon varil, damıtılmış yakıt stoklarında ise 351 bin varil artış kaydedildi.

Arzın alternatif güzergâhlardan toparlanabileceğini belirten LSEG analistleri, mevcut gemi verilerinin Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın henüz normalleşmediğini gösterdiğini bildirdi.

ALTERNATİF PETROL HATTI DA HEDEFTE

Yemen'deki İran destekli Husi milisleri, salı günü Suudi Arabistan'ın Doğu-Batı petrol boru hattı üzerindeki iki pompa istasyonuna beş insansız hava aracı fırlattıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan, savaş sürecinde petrol sevkiyatını Hürmüz Boğazı dışına yönlendirmek için bu hattı kullanıyor. Hat üzerinden ham petrol Yanbu Limanı'na taşınıyor.

Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemilere yönelik riskler de devam ediyor. Pazartesi günü Umman kıyılarında boğazdan geçiş yapan bir LPG tankerine bir cismin isabet etmesi üzerine mürettebat gemiyi tahliye etmek zorunda kaldı.

KÖRFEZ'DE KARŞILIKLI SALDIRILAR

ABD ordusu, İran'ın bölgedeki ABD personeli ve varlıklarına yönelik saldırılarının ardından salı günü Kişm Adası'ndaki bir füze fırlatma üssünü hedef aldı.

Üçüncü bir ABD uçak gemisinin Körfez'e ulaşmasıyla İran, ABD güçlerine ve ticari gemilere yönelik tehditlerini artırdı. Bahreyn Savunma Kuvvetleri de çarşamba günü, ABD Donanması Beşinci Filosu'na ev sahipliği yapan ülkeye yönelik İran hava saldırılarının engellendiğini açıkladı.

Çatışmalar sürerken İran ile arabulucu ülkeler Umman ve Katar arasındaki görüşmeler de devam ediyor.