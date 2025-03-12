ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonunu (TÜFE) açıkladı.

Buna göre, tüketici enflasyonu yıllık bazda 2,8 yüzde olarak açıklanırken, aylık bazda 0,2 yüzde oldu.

Enflasyonun şubatta yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 2,9 artması bekleniyordu.

Yıllık enflasyon ocakta yüzde 3 seviyesindeydi.

Şubat ayına kadar olan 12 ayda, CPI Ocak ayında %3,0 yükseldikten sonra yüzde 2,8 arttı . Reuters tarafından ankete katılan ekonomistler, CPI'nin yüzde 0,3 artacağını ve yıllık bazda yüzde 2,9 ilerleyeceğini tahmin etmişti.

Başkan Donald Trump yönetiminin ilk tam enflasyon raporu, fiyatların ekonomistlerin Federal Rezerv'in yüzde 2 hedefiyle tutarsız olduğunu söylediği seviyelerde seyretmesine neden oldu. Trump bu ayın başlarında bir ticaret savaşı başlattı, Çin'den gelen mallara uygulanan tarifeleri yüzde 20'ye çıkardı ve Kanada ve Meksika ithalatlarına %25'lik yeni bir vergi koydu, ardından geri adım attı ve ABD-Meksika-Kanada Ticaret Anlaşması kapsamındaki menşe kurallarını karşılayan tüm mallara bir aylık muafiyet sağladı.

Çelik ve alüminyuma uygulanan artırılmış gümrük vergileri bu hafta yürürlüğe girdi ve Avrupa'dan hızlı bir misilleme geldi.

Tüketiciler, artan fiyatlardan korktuğu için motorlu taşıtlar ve diğer pahalı ürünler gibi malları satın almaya yönelmiş olmalılar. Bu ürünler Şubat ayında, eğer gelmezse de önümüzdeki aylarda piyasaya sürülebilir.

Şubat ayında tüketicilerin enflasyon beklentileri yükseldi.

"Enflasyon Fed'in hedefinin üzerinde ne kadar uzun süre kalırsa, bunun nedeni tarifeler gibi geçici güçler olsa bile, beklentilerin yukarı yönlü bağlantılarının kopması ihtimali o kadar artar," diyor Bank of America Securities'de ABD ekonomisti olan Stephen Juneau. "Eğer bu gerçekleşirse, Fed için fiyat istikrarını sağlamak o kadar zor olur."

Değişken gıda ve enerji bileşenleri hariç tutulduğunda, TÜFE Ocak ayında yüzde 0,4 kazandıktan sonra Şubat ayında yüzde 0,2 arttı .

Ocak ayındaki yüzde 3,3'lük artışın ardından Şubat ayına kadar geçen 12 ayda çekirdek TÜFE yüzde 3,1 arttı .

Ekonomistler, tarife art arda gelen uygulamalarının ardından enflasyon tahminlerini yükseltti.

Goldman Sachs, Fed'in para politikası için takip ettiği ölçütlerden biri olan çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları Fiyat Endeksi'nin Ocak ayındaki yüzde 2,65'ten Aralık ayına kadar yaklaşık yüzde 3'e çıkacağını tahmin ediyor. Yıllık çekirdek PCE enflasyonunun yılın geri kalanında yüzde 2'nin ortasında kalacağını tahmin etmişti.

ABD merkez bankasının önümüzdeki Çarşamba günü referans gecelik faiz oranını yüzde 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutması bekleniyor. Finans piyasaları, Ocak ayında ara verdikten sonra, kötüleşen ekonomik görünüm nedeniyle Fed'in Haziran ayında faiz oranlarını düşürmeye devam etmesini bekliyor.

Fed'in gevşeme döngüsüne başladığı Eylül ayından bu yana politika faizi 100 baz puan düşürüldü. Merkez bankası enflasyonu dizginlemek için 2022 ve 2023'te politika faizini 5,25 puan artırdı.