ABD'nin Suriye’deki askeri varlığı yeniden şekilleniyor. New York Times’ın (NYT) iki üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan 8 askeri üssünden 3’ünü kapatma kararı aldı ve bu doğrultuda yüzlerce askerini bölgeden çekmeye başladı.

DİĞER ÜSLERİN KADERİ 60 GÜNDE BELLİ OLACAK

Haberde, kapatılacak üsler arasında Görev Destek Sitesi Yeşil Köy (Green Village), M.S.S. Fırat (Euphrates Support Site) ve adı açıklanmayan daha küçük bir tesisin yer aldığı belirtildi.

Askeri yetkililer, önümüzdeki 60 gün içinde ek üslerin de kapatılıp kapatılmayacağını değerlendireceklerini ifade etti.

ASKER SAYISI 1400'E DÜŞÜYOR

Plan kapsamında, Suriye'deki toplam ABD asker sayısının 2 binden 1400’e indirileceği öne sürülüyor. Bu gelişme, sahadaki güvenlik dengeleri açısından dikkatle izleniyor. ABD, son olarak geçen yılın sonlarında DEAŞ tehdidi ve İran destekli milis grupların saldırılarını gerekçe göstererek bölgedeki asker sayısını artırma kararı almıştı.

ABD’nin Suriye’den çekilme süreci, eski Başkan Donald Trump döneminde şekillenen dış politika yaklaşımını yeniden gündeme getirdi.

Şubat ayında NBC News, Savunma Bakanlığı’nın 30, 60 veya 90 gün içinde Suriye’den tamamen çekilme senaryolarına ilişkin planlama yaptığına dair bir haber yayımlamıştı. Bu planlamaların Trump yönetiminin etkisiyle hazırlandığı iddia edilmişti.