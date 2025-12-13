Suriye'de Suriye Güvenlik Güçleri ve ABD ordusuna bağlı bir heyet saldırıya uğradı. Saldırının Süveyda bölgesine yakın yapıldığı aktarıldı. Askerler, bölgede devriye geziyordu.

Bölgedeki kaynaklar, ABD F-16'larının bölgede alçak uçuş yaptığını aktardı. Yerel kaynaklar ABD güçleri ve IŞİD militanlarının çatıştığını aktardı.

Reuters, bazı ABD askerlerinin yaralandığını yazdı. Yerel kaynaklara göre yaralanan askerler helikopterle tahliye edildi. Uluslarası askeri koalisyon bölgeye destek güç sevk etti.

AA'ya göre Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye ordusu ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

Kaynaklar, saldırının terör örgütü IŞİD mensupları tarafından gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Kaynaklar, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırıldığını, koalisyona ait askeri helikopter ve savaş uçaklarının Tedmur semalarında yoğun şekilde sortiler gerçekleştirdiğini aktardı.

Olayla ilgili Suriye makamları ya da ABD tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı