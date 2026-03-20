ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye’de yürütülen barış sürecine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Barrack, süreci yakından takip ettiklerini belirterek, uzun yıllardır devam eden çatışmanın çözümü adına önemli bir adım atıldığını ifade etti.

'FİDAN VE KALIN GÜVEN ARTIRIYOR'

The Amargi’ye konuşan Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde yürütülen girişimlere işaret etti. Süreçte rol oynayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın çabalarını da anan Barrack, Türk yetkililerin farklı aktörlerle temas kurmasını “güven artırıcı bir yaklaşım” olarak değerlendirdi.

Sürecin kolay olmayacağını vurgulayan Barrack, bunu “uzun ve karmaşık” bir yol olarak tanımladı. Kürt meselesinin bölgedeki ülkeler arasında yıllara yayılan anlaşmazlıklardan kaynaklandığını belirten ABD’li temsilci, mevcut girişimlerin yeni bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Barrack, Suriye’de Kürtlerin öncülüğündeki Suriye Demokratik Güçleri’nin merkezi yapıya entegrasyon çabalarını da olumlu bir örnek olarak gösterdi. Geçmişte yaşanan çatışmalara rağmen tarafların iş birliğine yönelmesinin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

'KÜRTLERİN DEVLET KURAMAMASI HAYAL KIRIKLIĞI'

Kürt siyasi hareketine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Barrack, bölgedeki tarihsel liderliklere atıfta bulunarak, Kürtlerin güçlü bir kimliğe sahip olduğunu ancak bağımsız bir devlet kuramamış olmalarının hayal kırıklığı yarattığını söyledi.

Irak’taki Kürt siyasi yapısına da değinen Barrack, Barzani ve Talabani ailelerinin tarihsel rolünü övdü. Kürtlerin güçlü bir tarih ve kimliğe sahip olduğunu vurgulayan Barrack, buna rağmen bağımsız bir devlet kuramamış olmalarının hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

ABD’li diplomat, Kürtlerin refaha ulaşmasının yolunun bağımsızlıktan ziyade bulundukları ülkeler içinde entegrasyonla mümkün olabileceğini belirterek, Türkiye’deki barış sürecinin başarıya ulaşması yönünde umutlu olduğunu sözlerine ekledi.