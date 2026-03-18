Otomotiv dünyasının önde gelen yayınlarından Automotive News’un analizine göre, ABD’nin ithalata yönelik gümrük tarifeleri küresel otomobil üreticilerinin bilançolarında milyarlarca dolarlık yük oluşturdu. Şirketler hem maliyet baskısı hem de belirsizlikle karşı karşıya kaldı.

DEV ÜRETİCİLERİN BİLANÇOSUNA TARİFE DARBE VURDU

Analize göre Japon üretici Toyota, 31 Mart’ta sona erecek mali yıl için yaklaşık 9,1 milyar dolarlık tarife maliyeti öngördü. Hisseleri sınırlı gerilerken, ABD merkezli üreticilerde yükseliş görüldü. General Motors hisseleri yüzde 1,49, Ford yüzde 1,96 ve Stellantis yüzde 2,13 arttı. “Detroit Üçlüsü” olarak bilinen bu üç şirketin 2025 yılı toplam tarife maliyeti ise 6,5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Avrupa ve Asya merkezli üreticilerde ise baskı dikkat çekti. BMW ve Honda hisseleri gerilerken, Hyundai-Kia, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Subaru ve Volkswagen’in her biri için 1 milyar doları aşan maliyetler bildirildi ya da öngörüldü.

VERGİ YÜKÜ TEDARİK ZİNCİRİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Tarife yükü şirketler arasında farklılık gösteriyor. Bu fark, ABD’de satılan araçların ne kadarının yurtdışında üretildiğine ve yerli üretimde kullanılan parçaların menşeine göre şekilleniyor.

Avrupa Birliği, Japonya ve Güney Kore’den ithal edilen araçlar yüzde 15 vergiye tabi tutulurken, Kanada ve Meksika’dan gelen ve serbest ticaret şartlarını karşılayan araçlarda yüzde 25’e varan oranlar uygulanıyor. Çelik ve alüminyum ithalatındaki yüzde 50’lik vergi ise maliyetleri daha da yukarı çekiyor.

ŞİRKETLER MALİYETİ TÜKETİCİYE YANSITMAKTA TEMKİNLİ

Sektör temsilcilerine göre otomobil üreticileri başlangıçta bu maliyetleri doğrudan fiyatlara yansıtmaktan kaçındı. AutoForecast Solutions yetkilisi Sam Fiorani, tarifelerin geçici olacağı beklentisinin şirketleri temkinli davranmaya ittiğini belirtti.

Ancak bu yaklaşımın sürdürülebilir olmadığı görülmeye başladı. 2025’in üçüncü çeyreği ile 2026 Şubat dönemi arasında ithal araçların etiket fiyatlarının, yerli modellere kıyasla daha hızlı yükseldiği tespit edildi.

ÜRETİM KARARLARI DEĞİŞİYOR

Tarifelerin etkisi yalnızca fiyatlarla sınırlı kalmadı, üretim stratejilerini de şekillendirdi. General Motors, yeni nesil Buick modelinin üretimini Çin’den ABD’ye kaydırma planını gündemine aldı. Dodge bazı modellerini ürün gamından çıkarırken, Volkswagen ise belirli modeller için ABD planlarını erteledi.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Uzmanlara göre en büyük sorun, tarifelerin geleceğine ilişkin netliğin olmaması. Şirketler hangi vergilerin kalıcı olacağı ya da değişeceği konusunda öngörü oluşturmakta zorlanıyor. Bu durum, uzun vadeli yatırım ve üretim kararlarını doğrudan etkiliyor.