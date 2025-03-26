Tarifelere ilişkin gelişmeler piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmayı sürdürüyor.

Gelecek hafta ABD'nin tarifeler konusunda alacağı kararlar ve diğer ekonomilerden gelecek karşılıklar başlıca soru işaretleri arasında bulunurken, ABD yönetiminin son dönemde konuya ilişkin ılımlı yönde gelişen tavrı dünya genelinde risk algısının azalmasına yardımcı oluyor.

Analistler, ABD yönetiminin tarifeler konusunda ılımlı bir tavır sergilemesine rağmen, ülkenin ticaret ortaklarıyla yaşanabilecek olası sorunların piyasalarda belirsizlik kaynağı olmaya devam ettiğini belirtti.

Jeopolitik tarafta, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta ateşkes sağlanması konusunda tarafların müzakere masasına oturmayı kabul etmesi de, bir süredir yüksek seyreden tansiyonun yatışmasına katkı sağlayan bir diğer önemli gelişme oldu.

Trump, Rusya ve Ukrayna ile yaptıkları görüşmelerin çok olumlu seyrettiğini belirterek, "Rusya ve Ukrayna, Karadeniz’de ateşkes konusunda bir araya gelecek. Bu, aslında mutabık oldukları bir konuydu, sonra bozuldu. Ancak bunu çözeceğiz. Ateşkesin izlenmesi için diğer ülkeler de sürece dahil olacak." değerlendirmesini yaptı.

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri ise sözle yönlendirmelerine devam ederken, Fed üyesi Adriana Kugler, enflasyon beklentilerindeki yukarı yönlü hareket nedeniyle faiz oranlarının bir süre sabit tutulmasından yana olduğunu ifade etti.

Makroekonomik verilerde ise New York Fed tarafından açıklanan tüketici güven endeksi, martta aylık 7,2 puan azalışla 92,9'a gerileyerek 2021'in başından bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Bu gelişmelerle ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,34'te bulunurken, dolar endeksi güne yüzde 0,1 artışla 104,3 seviyesinde başladı.

Artan jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle bir süredir rekor seviyelere yakın seyreden altının ons fiyatı dün yüzde 0,3 yükselişle günü 3 bin 20 dolardan tamamlarken, şu sıralarda ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3 bin 15 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0,1 azalışla 72,5 dolardan alıcı buluyor.

Bakırın libresi dün 5,33 dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini test ederken, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5,21 dolardan işlem görüyor.

New York Borsası'nda dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,16, Nasdaq endeksi yüzde 0,46 yükselirken, Dow Jones endeksi yatay seyretti. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne karışık bir seyirle başladı.

Avrupa borsaları dün pozitif seyrederken, ABD'nin tarifelerinin tahmin edildiği şekilde sert olmayabileceğine yönündeki beklentiler ve Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak ateşkes görüşmeleri pay piyasalarını destekledi.

AB Komisyonunun Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve Beyaz Saray'ın üst düzey ekonomik danışmanı Kevin Hassett ile bir takım görüşmeler yaptığını söyledi. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı.

Öte yandan, S&P Global Ratings, Avro Bölgesi için bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahminini belirsizlikler ve ABD tarifeleri nedeniyle yüzde 0,9'a düşürdü. Ancak Almanya ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) mali teşvik önlemlerine bağlı olarak 2026'dan itibaren ekonomik büyümede önemli bir toparlanma bekleniyor.

Dün, Almanya'da DAX 40 yüzde 1,13, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,08, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,06 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,30 değer kazandı. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı.

Asya borsalarında da alıcı bir seyir öne çıkarken, Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, gıda maliyetlerindeki kalıcı artışların ekonomide yaygın enflasyona yol açması durumunda faiz oranlarını artırabileceklerini söyledi.

Japonya'da son dönemde görülen yüksek enflasyonun artan ithalat maliyetleri ve gıda fiyatlarından kaynaklandığını belirten Ueda, bu etkilerin zamanla ortadan kalkacağını ve bu nedenle para politikasını sıkılaştırmak için yeterli bir sebep oluşturmadığını ifade etti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası Danışmanı Huang Yiping, Çin ekonomisini desteklemek için çok büyük bir makro politika alanı bulunduğunu belirterek, yapısal zorlukların gelecekte çözülebileceğini söyledi.

Bölgede bugün açıklanan veriye göre, Japonya'da ocak öncü endeks 108,3 ile beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,2, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükseldi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,48 değer kazanarak 9.715,58 puandan tamamladı.

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın, uluslararası yatırımcılarla geniş katılımlı videokonferans gerçekleştirdiği ve güncel gelişmelere ilişkin yatırımcıların sorularını yanıtladığı belirtildi.

Şimşek, uluslararası yatırımcılarla yaptığı toplantıda, piyasaların sağlıklı işleyişi ve etkinliği için tüm adımların en kısa sürede atıldığını, son gelişmelerin ekonomi üzerindeki etkilerinin geçici ve sınırlı olmasını beklediğini belirterek, gelecek dönemde ihtiyaç halinde gereken adımların atılacağını bildirdi.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9750'den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında yüzde 0,1 artışla 37,9970 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise İngiltere'de enflasyon ve ABD'de dayanıklı mal siparişlerinin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 puanın direnç, 9.600 ve 9.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, mart ayı sektörel enflasyon beklentileri

10.00 İngiltere, şubat ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

12.30 İngiltere, yıllık konut fiyat endeksi

15.30 ABD, şubat ayı dayanıklı mal siparişleri