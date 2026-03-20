Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluşunun 250. yıldönümü kutlamaları kapsamında Başkan Donald Trump'ın portresini taşıyan 24 ayar altın hatıra parasının basılması için kritik bir adım atıldı. Federal Güzel Sanatlar Konseyi tasarımı oybirliğiyle onayladı.

Onaylanan tasarımda Trump, Oval Ofis'te yumruklarını masaya dayamış güçlü bir duruşla tasvir ediliyor. Portrenin üzerinde "Özgürlük" yazıyor. Paranın bir yüzünde 1776, diğer yüzünde 2026 tarihi yer alıyor. Arka yüzde ise avlanmaya hazır bir kel kartal işleniyor.

Tasarımı onaylayan Güzel Sanatlar Konseyi, bizzat Trump tarafından atanan üyelerden oluşuyor. ABD Hazine Bakanı Brandon Beach 19 Mart'ta yaptığı açıklamada parayı "güzel bir hatıra altın parası" olarak nitelendirdi. Beach, 250. yıldönümü için mevcut başkanın portresinden daha uygun bir görüntü olamayacağını söyledi.

Paranın tedavüle girebilmesi için Hazine Bakanlığı'nın resmi onayı gerekiyor. Bakanlık kararını verirken hem Güzel Sanatlar Konseyi'nin hem de Vatandaşlar Sikke Danışma Komitesi'nin görüşlerini göz önünde bulunduracak.

Yaşayan bir kişinin ABD para biriminde yer alması tarihsel olarak yasaktı, ancak Trump'ın 2021'de imzaladığı 2020 Dolaşımdaki ve Koleksiyonluk Madeni Para Yeniden Tasarım Yasası, 250. yıldönümü paralarına özgü yeni düzenlemeler getirdi. Yasanın tasarım hükümleri ise yalnızca paranın arka yüzünü kapsıyor.