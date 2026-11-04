Michigan eyaletindeki Senato yarışını kazanan Demokrat aday Abdul Muhammed El-Sayed, Cumhuriyetçi rakibi Mike Rogers'ı mağlup ederek ABD Kongresi'nin üst kanadına seçilen ilk Müslüman Amerikalı oldu.

Mısır kökenli göçmen bir ailenin çocuğu olarak Michigan'da dünyaya gelen doktor El-Sayed, daha önce Detroit ve Wayne County sağlık departmanlarının yöneticiliğini yürütmüştü.

Çarşamba sabahı erken saatler itibarıyla oyların yüzde 52'si sayılmışken El-Sayed yüzde 50'nin hemen üzerinde bir oy oranına ulaştı.

Başkan Donald Trump'ın 2024 yılında az farkla kazandığı salıncak eyalette, Trump tarafından desteklenen eski kongre üyesi Mike Rogers ise oyların yüzde 47'sinden fazlasını aldı.

İlerici bir kampanya yürüten El-Sayed, Müslüman inancına yönelik saldırılar ile İsrail'in Gazze'deki katliamlarını eleştirdi.

İsrail'e yapılan yardımın katliam için kullanıldığını vurgulayan El-Sayed seçim çalışmalarının merkezine Michigan halkının sağlık hizmetleri ve yaşam maliyeti sorunlarını yerleştirdi ve bu paranın halk için kullanılması gerektiğini savundu.

ZAFERİNİ İLAN ETTİ

Abdul el-Sayed, destekçilerine hitaben yaptığı konuşmada zaferini ilan ederek "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum." dedi.

Seçmenlere seslenen Sayed, "Michigan, başardık. Bu eyaletin seçilmiş senatörü olarak karşınızda durmaktan gurur ve onur duyuyorum" dedi.

Konuşmasında, seçim kampanyası boyunca Müslüman kimliği üzerinden kendisini hedef alan ABD Başkanı Donald Trump'a seslenen Sayed, "Donald, biliyorum, ismimi söylemekte zorlandın. Bu yüzden JD Vance ocak ayında yemin ettirdikten sonra bana sadece 'Senatör' diyebilirsin." dedi.

Sayed, kampanyası boyunca kendisine karşı faaliyet yürüttüğünü belirttiği siyasi bağış kuruluşlarını da eleştirerek, ABD'deki İsrail yanlısı lobi kuruluşu Amerikan İsrail Halkla İlişkiler Komitesinin (AIPAC) seçimleri kaybetmesi için 42 milyon dolar harcadığını söyledi.

Filistinlilerin eşit haklara, barışa ve kendi kaderini tayin hakkına sahip olması gerektiğini vurgulayan Sayed, "Filistinli çocukların atalarının topraklarında, bizim vergilerimizle öldürülmeden büyümesi gerektiğine inanıyorsanız size 'nefret dolu' diyorlar. Eşit haklara, barışa, onura ve kendi kaderini tayin hakkına inanmak nefret değil, sevgidir." diye konuştu.

Sayed, Michigan halkının vergilerinin eyaletteki okullara, sağlık hizmetlerine ve altyapıya harcanmasını istediğini belirterek bu kaynakların başka ülkelerde "ayrımcı uygulamaları" finanse etmek için kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti.

İHANETİN İNTİKAMINI ALDI

Yarış, bu yaz yapılan Demokrat Parti ön seçimlerini El-Sayed'e kaybeden Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens'ın adımıyla çalkantılı bir sürece girdi.

Emekliye ayrılan Demokrat Senatör Gary Peters'ın koltuğu için yapılan seçime günler kala Rogers'a sürpriz bir destek açıklayan Stevens, Demokratlar arasında tepkiye yol açtı.

Daha önce Rogers'ı başkanın "tehlikeli ajandası" için bir "onay mercii" olarak nitelendiren Stevens, bu hamlesinin "nefret"e ve El-Sayed'in sol görüşlü siyasi yayıncı Hasan Piker ile bağlarına bir yanıt olduğunu savundu.

Parti yönetiminin "ihanet" olarak değerlendirdiği bu kararın ardından Stevens'ın bazı çalışma arkadaşları görevlerinden istifa etti.

Stevens'ın sürpriz çıkışını önemsemeyen El-Sayed, desteğin duyurulmasından sonraki yalnızca dört saat içinde 1,2 milyon dolar bağış toplandığını açıkladı.

'SENATÖR MUHAMMED' OLDU

Ara seçimler öncesindeki son günlerde kritik eyalet turu kapsamında Başkan Trump ve Başkan Yardımcısı Vance Michigan'ı da ziyaret etmiiti.

Bu süreçte El-Sayed'e yönelik İslamofobik ifadeler kullanan Trump, Demokrat adayı "şiddet yanlısı terörist" olarak nitelendirdi.

Trump, dalga geçerek kendisine ikinci adı olan "Muhammed" ile hitap etti.

El-Sayed ise Trump'ın açıklamalarına karşılık, "Adımı nasıl telaffuz ettiği umurumda değil. Tam adımı hatırlaması bile umurumda değil. Çünkü kasımdan sonra bana 'senatör' demeye devam edebilir. Senin için Senatör Mohamed olacağım, ahbap." ifadelerini kullandı.

Zorlu yarış sürecinde eski Başkan Barack Obama, eski Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Demokrat Parti'nin diğer önemli isimlerinin desteğini alan El-Sayed, kamuoyu yoklamalarında da üstünlüğünü korudu.

Seçim Günü öncesinde yayımlanan New York Times/Siena Üniversitesi anketi El-Sayed'in 11 puan önde olduğunu gösterirken, büyük tahmin kuruluşlarının ibreyi Demokratlara çevirmesi partinin ara seçimlerde "mavi dalga" yakalama beklentilerini güçlendirdi.

Bu sonuçla birlikte Mısır kökenli El-Sayed, Senatoda görev yapacak ilk Müslüman Amerikalı olarak kayıtlara geçti