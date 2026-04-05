ABD Hazine Bakanlığı, federal bütçedeki devasa deliği kapatmak için rotayı içerideki "kayıp fonlara" kırdı. Bakan Scott Bessent, katıldığı özel mülakatta, Covid-19 yardım fonundan, dağıtım sırasında denetim mekanizmalarının "bilinçli bir boşluk" yaratarak lağvedildiğini iddia etti.

NE KADAR ÇALINDI?

Bakan Bessent ve Hükümet Hesap verebilirlik Ofisi (GAO) verilerine göre, çalınan 521 milyar dolar bir çok ülkenin hazine parasından fazla. Bu rakam; Yunanistan, Portekiz, Yeni Zelanda ve Macaristan gibi ülkelerin toplam yıllık ekonomik üretiminin (GSYİH) yaklaşık iki katıdır.

ABD hükümeti pandemi döneminde dolandırıcılık nedeniyle kaybettiği toplam miktarın 233 milyar dolar ile 521 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

Sadece sahte veya şüpheli Sosyal Güvenlik Numaraları üzerinden yapılan başvurularla 79 milyar dolar buharlaştı.

Minnesota örneğini veren Bessent, 14 farklı federal programdaki 18 milyar doların en az yarısının (%50'den fazlası) doğrudan çalındığını belirtti.

"DENETİM BİRİMLERİ ORTADAN KALDIRILDI"

Bessent, özellikle Demokrat eyaletlerin federal denetçilere karşı dolandırıcıları "koruyan" bir tutum sergilediğini öne sürdü. "Hızlı yardım" bahanesiyle Medicare, Medicaid ve işsizlik fonları üzerinden yapılan yolsuzlukların peşine düşülmediğini savunan Bakan; paranın bir kısmının lüks harcamalara, önemli bir kısmının ise Somali ve Orta Doğu üzerinden küresel terörün finansmanına aktarıldığı şüphesi üzerinde durduklarını vurguladı.

İHBAR EDENE %30 PAY

Hazine Bakanlığı, çalınan bu devasa hazineyi geri toplamak için halkı "ortak" ediyor. "Treasury.gov" üzerinden devreye alınan yeni programın detayları ise iştah kabartıcı:

Yolsuzluğu ihbar eden ve paranın hazineye geri dönmesini sağlayan kişilere, kurtarılan meblağın %10 ile %30’u arasında nakit ödül verilecek.

Sistemin açılmasından kısa süre sonra 700’den fazla nitelikli başvurunun yapıldığı iddia edildi.