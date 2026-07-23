ABD Temsilciler Meclisi, çarşamba günü 1,15 trilyon dolarlık savunma politikası tasarısını kabul ederken, İran savaşının artan maliyetlerini karşılamaya yardımcı olacak ek düzenlemeyi de ilerletti.

Demokratların, Kongre'nin Trump yönetiminin genişleyen askeri güç kullanımını kısıtlamakta yetersiz kaldığı yönündeki itirazlarına rağmen Cumhuriyetçiler tasarıları meclisten geçirdi.

Oylama sonuçları, Kongre'deki nadir uzlaşı alanlarından biri olan yıllık ulusal güvenlik mevzuatında genellikle sağlanan iki partili geniş koalisyonun çöktüğünü ortaya koydu.

Savunma bütçesi tasarısı 212 oy karşılığında 216 oyla kabul edildi. Oylamada altı Demokrat milletvekili tasarıya destek verirken, yedi Cumhuriyetçi milletvekili ise karşı oy kullandı.

Yükselen maliyetleri karşılamak üzere Pentagon ve istihbarat teşkilatlarına 73 milyar dolarlık ek kaynak aktarılmasını öngören bütçe kararı ise hiçbir Demokrat üyenin desteği olmaksızın 214'e karşı 216 oyla kabul edildi.

Her iki tedbirin de yasalaşma yolunda zorlu bir süreçle karşı karşıya olduğu ifade ediliyor.

SENATO'DA RAHATSIZLIK

Kongre, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı (NDAA) geçirmekte bugüne kadar hiç başarısız olmadı.

Buna karşın tasarının Senato versiyonu, Demokratların yönetimin İran'daki askeri adımlarını dizginlemekte yetersiz kaldığı gerekçesiyle durma noktasına geldi.

Senatodaki 60 oyluk eşiği aşabilecek bir uzlaşma sağlanamaması durumunda Cumhuriyetçi liderlerin, Senatoda ayrı bir oylamayı pas geçerek nihai NDAA metni için sonbaharda doğrudan müzakerelere başlayabileceği belirtiliyor.

Yasa tasarısının Beyaz Saray'a gönderilebilmesi için Temsilciler Meclisi ile Senato versiyonları arasındaki farklılıkların giderilmesi gerekiyor.

Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçiler, İran savaşının maliyetlerinin büyük bölümünü karşılamak adına, Demokratların desteği olmadan bütçe tasarısını ilerletmelerine imkan tanıyan uzlaşma (reconciliation) yöntemini tercih etti.

Paketin çerçevesi ayrıca çiftçilere 12 milyar dolarlık yardım ve seçimle ilgili düzenlemeler için 10 milyar dolarlık yetkilendirme içeriyor.

Ancak bu girişim her iki meclisteki Cumhuriyetçilerin de tepkisini çekti. Neredeyse tüm Cumhuriyetçi milletvekillerinin desteğini gerektiren 95 milyar dolarlık çerçevenin onaylanma süreci bu nedenle giderek zorlaşıyor.