Skydagger ile L3Harris Technologies arasında Eurosatory 2026 Fuarı'nda mutabakat zaptı imzalandı. Zapta, Skydagger Genel Müdürü Mehmet Öztekin ile L3Harris Technologies Başkan Yardımcısı Jennifer Hanley imza attı.

Muharebe alanlarında son dönemde yalnızca en güçlü sistemler değil, aynı zamanda en hızlı adapte olan ve en uygun maliyetle en yüksek etkiyi sağlayan teknolojiler öne çıkıyor.

Türk savunma sanayisinin yükselen teknoloji şirketlerinden Skydagger, geliştirdiği yeni nesil insansız hava aracı önleyici sistem teknolojileriyle (interceptor) bu dönüşümün öncülerinden biri olarak dikkati çekiyor.

VAMPIRE C-UxS PLATFORMUNA ENTEGRE EDİLECEK

L3Harris Technologies ile imzalanan mutabakat zaptı, SkyDagger tarafından geliştirilen önleyici dron teknolojilerinin küresel savunma sanayi tarafından stratejik bir çözüm olarak değerlendirildiğinin önemli bir göstergesi oldu.

Bu kapsamda Skydagger tarafından geliştirilen insansız hava aracı önleyici sistem teknolojisinin, L3Harris’in dünyanın farklı bölgelerinde aktif olarak kullanılan ve sahada başarısını kanıtlamış VAMPIRE C-UxS platformuna entegrasyonu hedefleniyor. Bu işbirliği, Türk mühendisliğiyle geliştirilen bir önleme teknolojisinin küresel ölçekte daha geniş kullanım alanlarına ulaşmasının önünü açacak.