Irak Hükümeti Sözcüsü Haydar el-Abbudi, Irak Haber Ajansına yaptığı açıklamada, Başbakan Ali ez-Zeydi’nin ABD temasları sırasında nakit dolar gönderiminin sürdürülmesine ilişkin mutabakat sağlandığını belirtti. YENİ DOLAR SEVKİYATI YAPILACAK El-Abbudi, anlaşma kapsamında Irak’a kısa süre içerisinde yeni bir nakit dolar sevkiyatı yapılacağını söyledi. ADIM DENETİMLER SIKILAŞTIKTAN SONRA ATILDI Mutabakatın, Bağdat yönetiminin dolar dağıtımına yönelik kontrol ve denetimleri sıkılaştırmasının yanı sıra dolar kullanımının düzenlenmesi konusunda attığı adımların ardından sağlandığı ifade edildi. ZAMAN ZAMAN TRANSFERİ GECİKTİRİYOR ABD’nin ise Irak’ın İran’a yönelik politikaları ve tutumu nedeniyle daha önce bazı dönemlerde ülkeye yapılan nakit dolar transferlerini geciktirdiği biliniyor.

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