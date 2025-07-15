ABD Temsilciler Meclisi'ne sunulan yeni bir yasa tasarısı, Amerika'nın Yunanistan'daki askeri varlığını, adalar da dahil olmak üzere önemli ölçüde genişletmeye hazırlanıyor.

ABD’nin Yunanistan’ın Batı Trakya’daki Dedeağaç ev Girit Adası’ndaki Souda deniz üssünün ardından “ABD-Yunanistan Güvenlik İşbirliği Kayıt Yasası” başlıklı tasarı ile ABD Savunma Bakanı’ndan Kongre’ye, iki ülke arasındaki savunma işbirliğini güçlendirmek için yeni “fırsatları” belirleyen ve sunan bir rapor sunacağı açıklandı.

ABD YUNANİSTAN’DA 4 YENİ ÜS KURACAK

Söz konusu rapor, “Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması (MDCA)” kapsamında sağlanan üs haklarının bir tanımını içerecek. Bu anlaşma, ABD kuvvetlerinin Yunanistan’da dört ek askeri üsse erişmesine olanak tanıyacak.

Tasarının mimarları arasında bulunan temsilciler Grace Meng, Gus Bilirakis, Dina Titus ve Nicole Malliotakis, bu girişimin kritik bir zamanda geldiğini vurguluyor.

Ukrayna ve Orta Doğu’daki çatışmaların ortasında Pentagon’un bölgedeki askeri faaliyetlerini artırdığına dikkat çekildi.. Açıklamalarında, “Dedeağaç ve Souda Körfezi gibi üslerdeki faaliyetler, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Avrupa, Ukrayna ve Orta Doğu genelinde ABD ve NATO’nun güç projeksiyonunun temel bir direği olmuş, lojistik zincirde ve özellikle Ukrayna’ya devam eden ikmalde rol oynamıştır” ifadelerine yer verildi.

DENDİAS-HEGSETH TELEFON GÖRÜŞMESİ

Pazartesi günü (15 Temmuz), Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Amerikalı mevkiidaşı Pete Hegseth ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, “stratejik savunma ilişkilerinin daha da derinleştirilmesi” konuları ele alındı. Dendias, Hegseth’i yakın zamanda Atina’yı ziyaret etmeye davet etti.

Dendias yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bugün yaptığım telefon görüşmesinde, stratejik savunma ilişkilerinin daha da derinleştirilmesini ele aldık. Bu kapsamda, mevkidaşımı yakın zamanda Atina’yı ziyaret etmeye davet ettim.” İfadelerini kullandı.

ABD’nin hali hazırda Batı Trakya’daki Dedeağaç ve Girit Adası’ndaki Souda deniz üssünün dışında kurulacak 4 üssün yerlerinin açıklanmadığı ancak Ege Adaları ile Akdeniz’e yakın bölgede oluşturulacağı ifade edildi.