NATO zirvesi öncesinde Trump'tan önemli karar geldi. Yabancı basında yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekeleşecek NATO zirvesi öncesinde KAAN'ın jet motoruna onay verdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ABD Kongresi'nin motor ile ilgili eleştirilerini açıklamasının ardından ABD Başkanı Trump'ın kongre'ye rağmen bu kararı aldığı öne sürüldü. Haberin detaylarında satışın önümüzdeki günlerde sonuçlanması bekleniyor. Satışın 700 Milyon Dolardan fazla olması bekleniyor. Trump geçtiğimiz sene Kongrenin itirazına rağmen Suudi Arabistan'a silah sevkiyatını da yapmıştı.

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