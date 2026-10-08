ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Kathimerini gazetesine önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye F-35 savaş uçağı satışına ilişkin soruları yanıtlayan Rubio, konuya bakış açısını iki temel madde üzerinden anlattı. Rubio, Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu hatırlatarak, Başkan Donald Trump'ın mümkünse bu satışın sağlanmasını istediğini belirtti. Türkiye'nin uçakların bir kısmının parasını ödediğini kaydeden Rubio, "Açık ki bu uçaklar teslim edilmeden yıllar yıllar uzakta ama zaten ödemesi yapılan iki tane (hazır) var fakat ABD Kongresinden geçmiş bir yasa da var" dedi.

Rubio, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın çok katı şartlar getirdiğini vurgulayarak, bu şartlar yerine getirilene kadar satışın gerçekleşemeyeceğini açıkladı. Bu durumun Türk tarafına iletildiğini belirten Bakan, "Bunun farkındalar, sanırım bunun için çözüm arıyorlar. Konu, S-400 sistemiyle ilgili. Dolayısıyla şu an itibarıyla bu sorun çözülmedi ve yasal olarak bu sorun çözülene kadar bu teslimatı gerçekleştiremeyiz" ifadelerini kullandı. Rubio, sorunun belki çeşitli seçeneklerle çözülebileceğini ancak şu an itibarıyla çözülmüş olmadığını da sözlerine ekledi.

"EGE'DE VEYA KIBRIS'TA SORUN ÇIKMASI AKIL ALMAZ OLURDU"

Rubio, röportajında Doğu Akdeniz ve Ege'deki güvenlik durumuna da değindi. ABD'nin NATO üyesi Türkiye ile birçok konuda birlikte çalıştığına dikkat çeken Rubio, geçmişte Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelere ev sahipliği yaptığını hatırlattı. Rubio, "Geçmişte yatırım yaptığımız bir ilişki. Belki bu yatırım, bu görüşmelerde bize yardımcı olur. Böylesi konularda açıklama yapmak isterseniz yaparsınız ama bir çözüm elde etmek isterseniz en iyisi direkt özel görüşmeler sınırlarında yapmak" şeklinde konuştu.

Ege'de veya Kıbrıs'ta bir sorun çıkması halinde ABD'nin müdahale edip etmeyeceği sorusuna yanıt veren Rubio, böyle bir durumun kendisi için akıl almaz olacağını belirtti. Rubio, "Bu iki ülke, NATO müttefiki ve NATO ortağı. Bu, mümkün değil. Hiç kimse için iyi olmazdı. Ne Yunanistan ne Türkiye için. ABD için de iyi olmaz. Dolayısıyla bunu düşünmekten bunun yaşanmasına bizim asla izin vermeyeceğimiz bir şey olduğunu söylerdim. (Böyle bir şeyin) Gerçekleşeceğine inanmıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Son dönemde dünyada enerji çeşitliliğinin öneminin daha çok ortaya çıktığına işaret eden Rubio, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail arasındaki elektrik hattı projesine (GSI) ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bazı potansiyel engellerin ve sorunların olduğunun farkında olduklarını belirten Rubio, "Bu konunun bizim için neden bu kadar önemli olduğunu tüm taraflara hatırlatmak amacıyla diplomatik çabalarımızı kullanmaya niyetliyiz. Ayrıca çözüm yolları bulunmasını umuyorum" dedi. Rubio, bu tür meselelerin medya veya resmi açıklamalar aracılığıyla değil, gizlilik ve sükunet içinde diplomatik çerçevede ele alınmasının en iyi yol olduğunu vurguladı.