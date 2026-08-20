ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, USS George Washington Uçak Gemisi Saldırı Grubu, çarşamba günü CENTCOM'un sorumluluk alanına girerek yeni görev bölgesindeki faaliyetlerine başladı.
GÜVERTESİNDE ÇOK SAYIDA SAVAŞ UÇAĞI BULUNUYOR
CENTCOM açıklamasında, uçak gemisinin bölgeye ulaşmasının ardından planlanan görev kapsamında operasyonlarına başladığı belirtildi.
Komutanlık ayrıca USS George Washington'ın Basra Körfezi'nden geçişi sırasında çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Görüntüde, uçak gemisinin güvertesinde çok sayıda savaş uçağının bulunduğu görüldü.
ABRAHAM LİNCOLN'ÜN YERİNE GEÇECEK
USS George Washington'ın bölgeye gönderilmesi, yaklaşık 250 gündür kesintisiz görev yapan USS Abraham Lincoln'ün yerini alması açısından da dikkat çekti.
Abraham Lincoln'de görev yapan personelin uzun süreli görev nedeniyle psikolojik açıdan zorlandığına ilişkin tartışmaların gündeme gelmesinin ardından Pentagon, uçak gemisinin değiştirilmesi yönünde karar almıştı.
Yeni görev değişikliğiyle birlikte ABD'nin Orta Doğu'daki uçak gemisi varlığı devam ederken, USS George Washington'ın bölgedeki görev süresi boyunca ABD-İran arasındaki gerilimin seyri de yakından takip edilecek.