ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma kapasitesinin geliştirilmesini kapsayan ekipman ve hizmetlerden oluşan 2,7 milyar dolarlık potansiyel askeri satışa onay verdi.

Satışın tamamlanması durumunda Ukrayna'nın paketi, Avrupa ülkelerinin sağlayacağı katkılar ile eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde tahsis edilen Dış Askeri Finansman (FMF) kaynaklarının birleşimiyle finanse etmesi planlanıyor.

FMF programı, yararlanan ülkelerin ABD'de üretilen silah ve savunma ekipmanlarını tedarik edebilmesine imkan tanıyan bir hibe desteği sunuyor.

Süreç dahilinde FMF kapsamında kullanılacak kaynakların, Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu'na ABD'nin sermaye katkısı olarak 1'e 1 geri ödeme yöntemiyle sayılacağı belirtiliyor.

PAKETTE NELER VAR?

ABD-Ukrayna Yeniden Yapılanma Yatırım Fonu ise geçen yıl iki ülke arasında imzalanan maden anlaşmasının bir parçası olarak kurulmuştu.

Füze ve insansız hava araçlarına (İHA) karşı koruma sağlayan sistemlerin ağırlıkta olduğu 2,7 milyar dolarlık pakette, askeri kapasiteyi destekleyecek çeşitli teçhizatlar bulunuyor.

Paket içeriğinde S-300 benzeri füzeler, GAM-67 füzeleri, menzili artırılmış hava savunma lazer güdümlü roket füze sistemleri, fırlatıcı ve mobil fırlatma sistemi modifikasyon kitleri ile İHA'lara karşı kullanılan radarlar dahil olmak üzere farklı silah sistemleri yer alıyor.