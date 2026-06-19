ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna’daki savaşın seyrini ve küresel savunma sanayi dengelerini kökten değiştirecek stratejik bir hamleye hazırlanıyor. Bloomberg’in Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı habere göre Trump yönetimi, Amerikan savunma devlerine çağrıda bulunarak hava savunma sistemleri başta olmak üzere kritik silah ve füzelerin Avrupa ile doğrudan Ukrayna topraklarında lisanslı olarak üretilmesini istemeyi planlıyor. Trump yönetiminin bu hamlesi Rusya ile süren krize karşı bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Uzun vadeli askeri desteği daha sürdürülebilir hale getirmeyi amaçlayan bu hamle, füzelerin lojistik tedarik sürelerini kısaltmayı hedefliyor. G7 Zirvesi sırasında konuya ilişkin soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna yönetiminin bu yönde yoğun bir talebi olduğunu belirterek, "Onlar böyle bir imkâna sahip olmak istiyor, biz de bunu ciddi şekilde değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de daha önce yaptığı açıklamalarda, ABD stoklarının yetersiz kaldığını vurgulayarak cephedeki füze kıtlığını aşmak için üretim lisansı talep ettiğini doğrulamıştı. Bu adımın Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış görüşmesinde engel oluşturacağı belirtiliyor.

TRUMP'A AVRUPALI LİDERLERDEN DESTEK

Trump’ın bu hamlesi, kıta Avrupası’nda da geniş yankı buldu. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Amerikan şirketlerinin Avrupalı üreticilere üretim lisansı vermesi seçeneği üzerinde çalıştıklarını doğrularken, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da Amerikan savunma sanayisinin üretim kapasitesini genişletmeye yönelik bu çağrıyı güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Lockheed Martin tarafından üretilen dünyaca ünlü Patriot hava savunma füzelerinin bir kısmı halihazırda Almanya’da lisanslı olarak üretiliyor olsa da, yeni planın kapsamı çok daha geniş bir coğrafyayı ve doğrudan Ukrayna içindeki tesisleri hedefliyor.

STOKLAR TÜKENİYOR

Bu radikal strateji değişikliğinin arkasında, küresel ölçekte yaşanan ciddi mühimmat ve füze sıkıntısı yatıyor. New York Times’ın raporlarına göre Ukrayna, Rus hava saldırılarına karşı koyarken elindeki Patriot önleme füzelerini hızla tüketiyor.

Üretici firma Lockheed Martin ise küresel talep patlaması nedeniyle müttefik ülkelere bile net bir teslimat süresi garantisi veremez hale geldiklerini açıklamıştı. G7 liderlerinin de ortak bildiride Ukrayna'ya imtiyazlı askeri lisans sağlanmasını desteklemesiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken, Rusya'nın Batı ile Ukrayna arasındaki bu askeri iş birliğine nasıl bir yanıt vereceği ise merakla bekleniyor.