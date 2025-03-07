ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz, gelecek hafta Suudi Arabistan'da Ukrayna heyetiyle bir araya gelerek Rusya-Ukrayna savaşına çözüm bulmak amacıyla barış müzakerelerine katılacaklarını açıkladı. Waltz, Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacaklarını ve her iki tarafı da barış masasına oturtmak için tüm kozları kullanmaya devam edeceklerini söyledi.

MÜZAKERELER SUUDİ ARABİSTAN'DA YAPILACAK

Mike Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'teki basın toplantısında Rusya-Ukrayna çatışmasına ilişkin yaptığı açıklamalarda, Suudi Arabistan'da yapılacak barış görüşmelerine katılacaklarını doğruladı. Waltz, "Rusya ile Ukrayna arasında mekik diplomasisi yapacağız ve her iki tarafı da barış masasına oturtmak için elimizdeki kozları kullanmaya devam edeceğiz. Bu kolay olmayacak," diyerek sürecin zorluğuna vurgu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce ABD ve Ukrayna heyetlerinin bu görüşmeleri başlatmak amacıyla bir araya gelme niyetini dile getirmişti. Trump, bu süreçte her iki tarafın da anlaşmak istediğini ifade etmişti. Waltz ise, bu açıklamalara atıfta bulunarak, Suudi Arabistan'daki müzakerelerin ateşkes sağlamak ve barış ortamını inşa etmek için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Waltz, hem Rusya hem de Ukrayna'nın muhataplarıyla çözüm için sürekli bir iletişimde olacağını belirtti.

Zorlu Bir Süreç Bekliyor

Rusya-Ukrayna savaşının devam etmesi, küresel güvenliği tehdit etmeye devam ederken, taraflar arasında barış için çözüm arayışları da yoğunlaşmış durumda. Suudi Arabistan'da yapılacak görüşmeler, bu barış sürecine yön verecek önemli adımlar olabilir. Ancak, Waltz ve diğer yetkililer, müzakerelerin kolay bir süreç olmayacağını ve bu süreçte büyük zorlukların aşılması gerektiğini belirtiyor.